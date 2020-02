Genova, 17 febbraio 2020 - Le immagini - riprese verosimilmente da una casa privata - sono impressionanti: dense volute di fumo nerissimo e fiamme tagliano a metà l'A10: un Tir ha preso fuoco nel tratto tra Varazze e Arenzano e il traffico è bloccato. L'aria è irrespirabile, difficili i soccorsi.

L'incidente ha bloccato l'autostrada intorno alle 16 di questo pomeriggio.

Dal rogo, divampato per cause ancora da accertare, si è alzata una densa nuvola di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Ovviamente il tratto autostradale è stato chiuso per favorire l'intervento dei soccorritori e poi riaperto, ma si registrano lunghe code in direzione Genova, a partire dal casello di Celle Ligure.

Secondo la polizia stradale, che è intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, al personale di Autostrade per l'Italia e a diversi mezzi di soccorso, nell'incendio non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L'incendio si è sviluppato al chilometro 22, all'altezza di Cogoleto. Sul posto sono impegnate diverse squadre di vigili del fuoco, da Genova e da Savona, e il 118. Il traffico è bloccato, è stata istituita l'uscita obbligatoria al casello di Varazze con rientro ad Arenzano. La zona dell'incendio è interessata da una grossa colonna di fumo nero visibile anche dalla zona sottostante l'autostrada a Cogoleto.