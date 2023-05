Incidente nella galleria della A10 fra Bordighera e Ventimiglia: coinvolti otto mezzi

Roma, 30 maggio 2023 - Cinque mezzi pesanti e tre auto sono rimasti coinvolti in un maxi incidente nella galleria dell'autostrada A10 tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia. Ferito un uomo di 50 anni. Il tratto dell'A10 è stato chiuso per le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Sono state instaurate due uscite obbligatorie: quella di Sanremo in direzione Francia, quella di Ventimiglia per chi si muove in direzione Genova. Traffico intenso nelle strade urbane, dove si sono riversati i mezzi costretti a uscire. Lunghissime le code in entrambi i sensi di marcia: almeno 8 chilometri fra Sanremo e Bordighera, almeno 4 chilometri da Ventimiglia verso Genova.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 8.40 in un tratto dell'A10 a doppio senso di marcia. Fra i cinque mezzi pesanti coinvolti, ci sono anche una betoniera, un tir ed un'autocisterna. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale, oltre ai tecnici di Autofiori.