Tragico incidente oggi in A1: morti padre e figlio di 8 anni, gravissime madre e bimba

Roma, 3 maggio 2025 – Una tragedia sconvolge questo sabato di ‘ponte’ sulle strade italiane. Gravissimo l’incidente di oggi in A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino (Frosinone). Uno scontro tra due vetture si è verificato intorno alle 15 al chilometro 614, direzione sud: in uno dei veicoli, una vettura di colore scuro, viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane: sono morti sul colpo un uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni. Trasportate in elicottero in ospedale la madre, anche lei 40enne, e l’altra figlia di 5 anni: la donna è stata trasferita al San Camillo di Roma e si troverebbe in condizioni disperate. La bambina è ricoverata al Bambin Gesù in condizioni critiche.

Illeso invece il conducente dell'altro mezzo, una Ford Fiesta grigia. Originario di Caserta, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Frosinone dalla Polizia Stradale per gli accertamenti tossicologici.

Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e personale medico del 118. Il tratto è stato chiuso al traffico e si sono registrate fino a 5 chilometri di coda in direzione Napoli. Le agenzie parlano di tamponamento, ma la dinamica dell’incidente mortale – piuttosto complessa stando alle prime ricostruzioni – è ancora da accertare.

L'auto sulla quale viaggiava la famiglia di origini nigeriane si sarebbe ribaltata più volte prima di finire con violenza contro l'altra vettura. Inutili i tentativi di soccorso: per padre e figlio non c'è stato nulla da fare.

Le due vittime erano residenti a Cervaro, paese alle porte di Cassino. A quanto si apprende, stavano tornando a casa da Roma.