Incide iniziali sul Colosseo Turista rischia il carcere e 15mila euro di multa

Una dedica su un monumento patrimonio dell’umanità. Un messaggio d’amore su uno degli edifici più rappresentativi dell’antichità. Il suo viso fa ben presto il giro del web, immortalato in un video nel quale, per nulla intimorito, incide sul Colosseo il suo nome e quello della sua fidanzata, finita anche lei nel video durante lo sfregio al cuore di Roma. È questo l’ennesimo scempio ai danni dell’Anfiteatro Flavio, ad opera di un turista che ora rischia una maximulta da almeno 15mila euro e il carcere fino a cinque anni. Duro il commento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà" le sue parole. Il video, postato sui social venerdì scorso, mostra un ragazzo di spalle che con le chiavi è intento ad incidere su un muro di laterizi all’interno del Colosseo i nomi ‘Ivan’ e ‘Hayley’ insieme con l’anno ‘23’. Quando l’autore del video gli fa notare, in inglese, la gravità del gesto, il ragazzo noncurante si gira e sorride, mentre la fidanzata resta immobile ad assistere allo sfregio.