Zecche “anche in alta montagna”. Ma la zanzara resta l’animale più pericoloso

Trieste, 17 maggio 2025 - Zanzara, zecca o imenotteri come la vespa, ad esempio velutina, specie aliena invasiva che di certo assedia le api? Qual è l'animale più pericoloso per l'uomo? Lo abbiamo chiesto a Nicola Bressi, entomologo di Trieste che ha scoperto nella sua città - anzi, proprio su se stesso - la zecca marginata.

Riflette lo scienziato: “La zanzara ti entra in camera da letto, perché una zecca ti attacchi devi andare in natura. La maggiore pericolosità delle zanzare deriva da questo. Volano e sono molto più numerose. Poi, vero, la zecca può portare malattie gravi, più o meno come le zanzare. Che però da predatore e parassita ti entrano in casa, ti pungono mentre dormi, o ti inseguono mentre stai lavorando o guidando l'auto. Non esiste nessun altro animale che lo faccia".

Zanzara, l’animale più pericoloso al mondo

"Dunque metterei la zanzara al primo posto – conclude l’entomologo -. Anche perché l'uomo ne ha provocato l'aumento. Cerchiamo di lottare con le zanzare ma in realtà anche in Italia con il nostro inquinamento climatico abbiamo allungato la loro stagione riproduttiva. Con la globalizzazione abbiamo importato almeno tre specie aliene invasive, che prima non c'erano, zanzara tigre, zanzara giapponese e coreana. Terzo motivo, con il nostro degrado urbano e i rifiuti, creiamo ovunque tombini allagati, ristagni d'acqua putrida dove solo le zanzare possono andare a vivere. Il mito dello stagno è superato, lì ci sono un sacco di predatori competitori. I focolai sono provocati dalle piccole acque putride".

Zecche al secondo posto

"Sì, subito dopo le zanzare metterei le zecche – è la classifica di Bressi -, usando il plurale perché le specie sono tante, decine. Piccioni, galline, pipistrelli... Quasi ogni specie ha la propria".

L'anno scorso ha fatto molto parlare la specie marginata, zecca gigante che prende di mira la vittima e la insegue, per morderla. Isolata nel Friuli Venezia Giulia. "Si sa che c'è e rimarrà, se il clima non si raffredda", è la sintesi dell'entomologo.

La stagione delle zecche

In modo parallelo rispetto alle zanzare, anche la stagione delle zecche si è allungata con il cambiamento climatico. "Non solo, l'altro fenomeno è che le zecche sono salite di quota - ricorda Bressi -. Prima in montagna era difficilissimo trovarle, sopra i mille metri praticamente non c'erano. Oggi, invece, le troviamo fino ai duemila metri". Ormai in gran parte d'Italia, è la conclusione dello scienziato, "le zecche sono attive tutto l’anno. Io stesso ormai le ho prese in quasi tutti i mesi”.

Lo squilibrio ambientale

L'aumento delle zecche, ragiona Bressi, "è dovuto anche agli squilibri ambientali. Pesa ad esempio l’eccesso di cinghiali e di cervi. Anche per questo, più lupi ci sono e meno zecche abbiamo. Perché questi predatori si concentrano soprattutto sugli individui più deboli e malati, che sono proprio i più attaccati dalle zecche. Vale anche per i serpenti, predatori di topi, l'animale su cui la zecca ha un primo ciclo, e dal quale prende la malattia”. La conclusione: "Più c'è biodiversità, più è difficile che poche specie prendano il sopravvento".