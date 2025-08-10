Zanzare, vademecum per non allevarle in casa. L’entomologo: “No al water aperto, attenti alle cantine”

Bologna, 10 agosto 2025 – Ma la zanzara culex, specie autoctona (non aliena) e vettore del virus West Nile, è diventata più aggressiva?

"No, ha sempre creato problemi ed è sempre la stessa. Dal 2008 con i primi casi segnalati e soprattutto dal 2010, con una circolazione endemica del virus, i problemi sono diventati importanti".

L'entomologo Claudio Venturelli è uno studioso di zanzare e ha lo stile di Giorgio Celli, il suo maestro. “Questione di culex” s’intitola il libro scritto assieme a Marina Marazza nel 2014, un must tra scienza e umorismo nella radiografia degli insetti che ci rovinano (anche) le estati.

Giorgio Celli, entomologo, politico e scrittore, morto a Bologna nel 2011, ormai quasi 40 anni fa si era 'inventato' la lotta biologica alle zanzare, con una delle sue grandi intuizioni

L'identikit di questa zanzara autoctona?

"La Culex, a differenza della zanzara tigre, deposita le uova direttamente in acqua. In un paio di giorni schiudono e danno origine alle larve, d'estate le zanzare diventano adulte in una settimana. Ha abitudini notturne, questo la distingue nettamente dalla zanzara tigre, che invece è diurna. Quindi possiamo difenderci evitando di farla entrare in casa e proteggendoci con le zanzariere. Se la sera usciamo e ci troviamo in una zona dove sappiamo circola il virus, dobbiamo proteggerci con indumenti adatti e repellenti".

Ma con le stagioni fredde ormai miti non rischiamo di allevarla in casa?

"Sì, assolutamente. Anche perché la Culex passa l'inverno come adulta. Normalmente ha una vita di quattro settimane. Ma quando arriviamo verso ottobre o novembre, dipende sempre dal clima, va in una sorta di letargo e trascorre l’inverno così".

Dunque non muore.

"No. E se fosse infetta, nell'anno successivo continuerebbe ad esserlo e potrebbe già partire a trasmettere il virus con un rischio maggiore rispetto alla zanzara tigre, che invece lascia svernare le uova. E proprio per questo motivo non c’è la circolazione virale di Chikungunya, Dengue e Zika".

In altre parole, la zanzara culex ha un vantaggio enorme.

"Ma è soprattutto il virus ad avere un grande vantaggio. Perché è subdolo e riesce a trovare meccanismi di sopravvivenza in maniera coordinata. Se si lega e si abitua al ciclo del suo vettore, viene trasmesso in orari notturni".

Si parla di solito degli errori da evitare in giardino, ormai tutti dovrebbero fare attenzione ai sottovasi. In casa, invece?

"Se lasciamo il water scoperto con l’acqua stagnante, possiamo ritrovarci una colonia di zanzare. Se però lo usiamo almeno una volta a settimana non succede niente, l'insetto non ha il tempo di svilupparsi".

Altri punti critici?

"La cantina, dove ci possono essere pozzetti che consentono la riproduzione delle zanzare. Pochi lo sanno ma c’è addirittura una popolazione di culex che si è specializzata a vivere nei cunicoli della metropolitana londinese ed è diventata quasi una specie a sé, vive esclusivamente lì dentro. E mi è capitato di trovare zanzare culex negli asili italiani, d'inverno".

Com'è possibile?

"Non lo capivamo nemmeno noi, poi abbiamo scoperto che sotto al pavimento c'era un vespaio, una struttura per difendersi dall’umidità. Ma si era rotto un tubo, nessuno se ne era accorto, questa perdita consentiva il ristagno d’acqua. Le zanzare, pur essendo inverno, riuscivano ad entrare là sotto e depositavano le uova, dopo aver punto i bambini. E mi è capitato di trovarle anche negli scantinati di alcuni ospedali".

A questo link le info dell’Iss sulla zanzara culex

Sforzandosi di guardare le zanzare con l’occhio dell’entomologo: esiste un aspetto affascinante, se così si può dire?

"Quello che mi colpisce di più nelle zanzare è la loro capacità di riuscire a compiere il proprio ciclo vitale a spese dell’essere umano che ha le mani e può ucciderle. La zanzara trova il meccanismo giusto per appoggiarsi con le zampe dotate di una sorta di ammortizzatore, si chiama pulvillo. Arriva, si appoggia e non la sentiamo. Poi intercetta esattamente il punto dove passa il capillare perché sente il flusso del sangue, così come percepisce il calore del corpo. Quindi inserisce l’apparato buccale e attraverso questa sorta di divaricatore inietta lo stiletto con il quale va a suggere il sangue, dopo aver aggiunto la goccia di saliva".

Un prelievo a regola d’arte.

"Sì, perché la zanzara fa l’anestesia proprio con la saliva che è anticoagulante ma allo stesso tempo consente di sviluppare il possibile virus. Per questo se è infetta, con la sua puntura ci fa ammalare".

Lei è della scuola di Giorgio Celli: qual è la lezione che ci ha lasciato su questi insetti temibili?

"Intanto Celli ha dato il via alla lotta biologica alle zanzare che prima di lui non esisteva. Sono stato uno dei primi, abbiamo cominciato a fare questa sperimentazione nel 1986".

Dunque quasi 40 anni fa, quando si dice la visione.

"Eppure eravamo molto contrastati, all’inizio, si diceva che il Bacillus thuringiensis israelensis non era registrato. Ma in America si utilizzava. Così abbiamo usato l’università, la Regione Emilia Romagna e l'Asl di Cesena per iniziare una sperimentazione, che ha dato esito positivo. In un paio d’anni è stato registrato anche in Italia. Si tratta di un batterio che è stato isolato nel deserto di Israele dalle larve di zanzara morte, portato in Turingia è stato studiato e amplificato. Ed è servito per utilizzare contro le larve prodotti selettivi e molto efficaci, quindi ha iniziato la lotta biologica contro le zanzare. Tutto è nato a Cesena, dove è stata aperta la biofabbrica".

Oggi?

"La biofabbrica esiste ancora, ho fatto domanda perché sia intitolata a Giorgio Celli una via proprio in quella zona. Lui l’aveva voluta a tutti costi, quello è il posto dove dev’essere ricordato di più”.

Quarant’anni fa il fenomeno non era esploso. Cosa diceva Celli?

“Lui ripeteva sempre che bisognava conoscere esattamente la biologia delle zanzare e il loro comportamento, capire dove nascevano e colpirle con un fucile di precisione, non sparare con il lanciafiamme. Per dire che non andavano usate enormi quantità di insetticida che invadevano un po’ tutto l’ambiente, ma senza sapere se c’erano zanzare o no".