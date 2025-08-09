Zanzare, Italia e Francia i paesi europei “con più trasmissione dei virus. Il futuro? Nelle biotecnologie”

Milano, 9 agosto 2025 - Il virus West Nile “è sfuggente, è stato molto studiato negli Usa, un po' meno in Europa. L'uccello infetta la zanzara che infetta noi. Che in verità siamo quello che viene definito un punto morto". Paolo Gabrieli, biologo e ricercatore alla Statale di Milano, studia le zanzare in molte parti del mondo. E dà questa definizione del virus che, dopo i morti e le infezioni di queste settimane, venerdì 8 agosto ha visto riunirsi la Commissione Grandi rischi con una raccomandazione finale: “Potenziare la sorveglianza”.

Paolo Gabrieli è docente alla Statale di Milano e studia le zanzare in diverse aree del mondo

“L'uomo e il cavallo – puntualizza Gabrieli - non arrivano a una quantità di virus tale che consenta poi di trasmetterlo. Sugli Stati Uniti abbiamo molti dati, in Europa invece non sappiamo quali siano di preciso le specie di uccelli che portano il virus. Stiamo studiando ma ancora oggi non sappiamo quali siano quelli più a rischio, non abbiamo dei dati, non abbiamo idea esattamente di quale sia la dinamica della trasmissione”.

Lei studia le zanzare anche in altri continenti, come definirebbe la situazione italiana? "Ci sono state vittime. Naturalmente ogni morte pone sempre un punto di domanda. Ma sulle malattie trasmesse da questi vettori siamo quelli messi meglio, se ci confrontiamo con Africa, Sud est asiatico e Americhe”. In Europa, invece? Qui cambia tutto, “noi e la Francia siamo i paesi che stanno subendo il numero più alto di trasmissioni di questi virus”.

Ma qual è il paese che sta conducendo la lotta più efficace contro le zanzare? "In Europa – risponde il biologo - gli spagnoli si muovono molto bene per il monitoraggio. Perché spesso queste malattie si riescono a sconfiggere se si prendono in anticipo, se siamo capaci di sorvegliare la diffusione delle zanzare. La Spagna su questo fa un buon lavoro, a livello internazionale gli Stati Uniti con l'Ecdc sono molto attivi, ultimamente stanno usando molte più tecnologie. Parliamo di organismi transgenici. In Europa questo è ancora difficile da accettare”.

Qual è la tecnologia che lei abbia visto applicare con maggiore successo nella lotta alle zanzare? “Quella dei maschi creati in laboratorio e poi rilasciati in natura. Si accoppiano con le zanzare femmine ma sono sterili. Questa caratteristica però non è indotta per radiazione, quella è una tecnica che deriva dagli anni Cinquanta”.

“Si discute sull'accettazione dal punto di vista della popolazione – fa notare Gabrieli -. Perché le biotecnologie hanno un certo livello di sicurezza e si riescono a raggiungere risultati abbastanza importanti. Ma alla fine il rilascio di organismi transgenici è prima di tutto una questione politica.

Quando se ne parla, si cammina ancora sui gusci di uova”.

Ma nella lotta alle zanzare questo è il futuro? “Sì, se vogliamo avere tecnologie che siano ecocompatibili ed efficaci, allora ci dobbiamo affidare a questo. Gli insetticidi non possono risolvere il problema, se continuiamo con quello strumento andremo sempre ad aumentare l'inquinamento ambientale. La chimica non arriverà mai a garantirci questo risultato”.

Paolo Gabrieli, biologo e ricercatore alla Statale di Milano, le zanzare sono la sua passione

