Mercoledì 20 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
Zanzare, oggi la giornata mondiale: che cosa significa e come si spiega la diffusione a zone

20 ago 2025
20 ago 2025
RITA BARTOLOMEI
Inchieste
Zanzare, oggi la giornata mondiale: che cosa significa e come si spiega la diffusione a zone

Alessandra Della Torre, parassitologa della Sapienza. “Cosa hanno dimostrato gli studi sul Raccordo anulare di Roma tra il 2012 e il 2023 e come si spiega la presenza diversa da quartiere a quartiere”. Le previsioni per l’autunno e la storia di un Nobel mancato

(DIRE) Bologna, 21 mag. - E' iniziato lo scorso 1 maggio in Emilia-Romagna il piano 2025 per la lotta alle zanzare, con cui la Regione punta a prevenire e contrastare le arbovirosi, le malattie virali trasmesse dagli insetti. Il piano proseguirà fino al 31 ottobre, con eventuali proroghe nel caso la presenza delle zanzare fosse ancora rilevante dopo quella data. La strategia di prevenzione, spiega la Regione, viene potenziata su tre fronti: sorveglianza e contrasto alle zanzare, a partire da quelle tigre, per ridurne la densità; individuazione precoce dei casi sospetti di malattia (West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika) per impedire il diffondersi del virus; ulteriore rafforzamento delle misure per prevenire la trasmissione delle infezioni attraverso donazioni di sangue, organi e tessuti. Anche quest'anno saranno poi attivate sorveglianze specifiche al porto di Ravenna e all'aeroporto di Bologna, contro l'introduzione di nuove specie invasive come la zanzara 'Aedes aegypti', diversa dalla tigre, che al momento non è presente in Italia e che rappresenta il vettore migliore per trasmettere la Dengue. A questo si aggiungono attività di controllo mirate lungo le strade di lunga percorrenza che collegano l'Emilia-Romagna alle regioni confinanti, a nord e a ovest, "dove si sono insediate negli ultimi anni due specie invasive: Aedes japonicus e Aedes koreicus". Nel 2024 in Italia sono stati identificati diversi casi di trasmissione locale di Dengue, per un totale di 238 casi, di cui 36 in Emilia-Romagna. Sono stati 460, invece, i casi confermati di infezione da West Nile Virus in Italia, di cui 272 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (147 in Emilia-Romagna). "La diagnosi precoce delle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive- spiega la Regione Emilia-Romagna- è fondamentale per ridurre il rischio che il ritardo diagnostico favorisca il sorgere focolai autoctoni. Obiettivo prioritario per le aziende sanitarie è il costante aggiornamento del personale di primo contatto con i potenziali pazienti, in particolare i medici di medicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari delle strutture di Pronto soccorso". La Regione dunque "non abbassa la guardia nei confronti malattie virali che possono essere potenzialmente gravi- afferma l'assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi- questo piano conferma e rafforza il nostro impegno, che non è mai isolato, perché per prevenire e contrastare la diffusione delle zanzare e dei virus è indispensabile l'azione dei Comuni, a cui spettando gli interventi di disinfestazione, e quella dei cittadini, che adottando pochi ma utili accorgimenti possono fare la differenza". Anche quest'anno è stata realizzata infine una campagna di informazione con tutte le indicazioni per ridurre il livello dell'infestazione da zanzare, i consigli per proteggersi dalle punture e le precauzioni da adottare se si viaggia in Paesi a rischio. Nelle attività di promozione dei comportamenti corretti sono coinvolte anche le scuole. Ai cittadini è chiesto di adottare comportamenti corretti, a partire dai trattamenti larvicidi, sia per evitare la proliferazione degli insetti sia per proteggersi. (San/ Dire) 16:24 21-05-2

Roma, 20 agosto 2025 – Giornata mondiale della zanzara 2025: tra picco di West Nile, casi di Chikungunya e Dengue, qual è il bilancio di quest’anno? E cosa dimostrano gli ultimi studi sulla zanzara tigre, specie aliena invasiva? Lo abbiamo chiesto alla parassitologa Alessandra Della Torre, che insegna alla Sapienza di Roma e ha dedicato molte ricerche all’animale più pericoloso al mondo.

Alessandra Della Torre, parassitologa alla Sapienza ed esperta di zanzare: è tra i coordinatori in Italia del progetto 'Mosquito alert'
Approfondisci:

Zanzare in casa, vademecum. L’entomologo: “No al water aperto, attenti alle cantine”

Zanzare in casa, vademecum. L’entomologo: “No al water aperto, attenti alle cantine”

Zanzara tigre, lo studio su Roma

“Abbiamo monitorato le zanzare di Roma nel 2012 e poi nel 2023 nell’area del Grande Raccordo Anulare. Il secondo anno è stato molto più caldo e abbiamo avuto la conferma che le alte temperature favoriscono le zanzare tigri, soprattutto in autunno. La stagione si è molto allungata, arriva fino a inizio dicembre, sicuramente dura per tutto novembre, con densità molto più elevate e quindi con il rischio di trasmissione di Dengue e Chikungunya che è aumentato e si è protratto nel tempo”.

Le zanzare, quartiere per quartiere

Chiarisce la professoressa Della Torre: “Abbiamo distinto il rischio nelle aree geografiche monitorate, la diversità è legata sicuramente all’ecologia del quartiere, già in uno studio pubblicato nel 2012 si dimostrava che dove c’è molto cemento sono poche, per loro la situazione ideale è quella di piccole isole verdi in un’area molto antropizzata. Non i grandi parchi, perché la zanzara tigre per le larve usa le raccolte d’acqua prodotte dall’uomo che in quelle aree non si trovano. Senza, le zanzare non ci sono. Ma è anche vero che se ce l’acqua, il verde diventa poi luogo dove gli adulti si vanno a riparare”.

A questo link le info di Mosquito alert Italia

Aumento delle temperature e aumento delle zanzare

Quindi abbiamo una certezza, con l’aumento delle temperature aumenteranno anche le zanzare. Con una precisazione: “Anche loro soffrono il caldo estremo che spesso si accompagna a scarsa pioggia”.

La giornata mondiale delle zanzare e la scoperta… condivisa 

La Giornata mondiale delle zanzare si celebra ogni anno il 20 agosto per ricordare “la scoperta che l’Anopheles trasmette la malaria”.  Il medico inglese Ronald Ross il 20 agosto 1897 identificò nelle zanzare i plasmodi della malaria umana. Ma si devono a un italiano, Giovanni Battista Grassi, le prove della trasmissione all’uomo. Conclusione (amara): il primo scienziato ha avuto il Nobel, il secondo no.

Zanzare, che anno è il 2025

Guardando avanti: ma che anno si sta dimostrando questo 2025? “Sicuramente particolare per i casi di West Nile, molto più diffusi rispetto al passato anche se statisticamente c’è sempre un anno peggiore alternato da due migliori – osserva Della Torre -. Ma è vero però che i casi prima si concentravano al Nord, ora invece al Centro e questo sicuramente colpisce. Ricordiamoci che per Dengue e Chikungunya deve arrivare qualcuno infettato da un paese tropicale. Invece per la febbre del Nilo Occidentale la zanzara si ammala pungendo gli uccelli. E quindi il virus è molto meno controllabile”.

