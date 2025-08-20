Zanzare, oggi la giornata mondiale: che cosa significa e come si spiega la diffusione a zone

Roma, 20 agosto 2025 – Giornata mondiale della zanzara 2025: tra picco di West Nile, casi di Chikungunya e Dengue, qual è il bilancio di quest’anno? E cosa dimostrano gli ultimi studi sulla zanzara tigre, specie aliena invasiva? Lo abbiamo chiesto alla parassitologa Alessandra Della Torre, che insegna alla Sapienza di Roma e ha dedicato molte ricerche all’animale più pericoloso al mondo.

Alessandra Della Torre, parassitologa alla Sapienza ed esperta di zanzare: è tra i coordinatori in Italia del progetto 'Mosquito alert'

“Abbiamo monitorato le zanzare di Roma nel 2012 e poi nel 2023 nell’area del Grande Raccordo Anulare. Il secondo anno è stato molto più caldo e abbiamo avuto la conferma che le alte temperature favoriscono le zanzare tigri, soprattutto in autunno. La stagione si è molto allungata, arriva fino a inizio dicembre, sicuramente dura per tutto novembre, con densità molto più elevate e quindi con il rischio di trasmissione di Dengue e Chikungunya che è aumentato e si è protratto nel tempo”.

Chiarisce la professoressa Della Torre: “Abbiamo distinto il rischio nelle aree geografiche monitorate, la diversità è legata sicuramente all’ecologia del quartiere, già in uno studio pubblicato nel 2012 si dimostrava che dove c’è molto cemento sono poche, per loro la situazione ideale è quella di piccole isole verdi in un’area molto antropizzata. Non i grandi parchi, perché la zanzara tigre per le larve usa le raccolte d’acqua prodotte dall’uomo che in quelle aree non si trovano. Senza, le zanzare non ci sono. Ma è anche vero che se ce l’acqua, il verde diventa poi luogo dove gli adulti si vanno a riparare”.

A questo link le info di Mosquito alert Italia

Quindi abbiamo una certezza, con l’aumento delle temperature aumenteranno anche le zanzare. Con una precisazione: “Anche loro soffrono il caldo estremo che spesso si accompagna a scarsa pioggia”.

La Giornata mondiale delle zanzare si celebra ogni anno il 20 agosto per ricordare “la scoperta che l’Anopheles trasmette la malaria”. Il medico inglese Ronald Ross il 20 agosto 1897 identificò nelle zanzare i plasmodi della malaria umana. Ma si devono a un italiano, Giovanni Battista Grassi, le prove della trasmissione all’uomo. Conclusione (amara): il primo scienziato ha avuto il Nobel, il secondo no.

Guardando avanti: ma che anno si sta dimostrando questo 2025? “Sicuramente particolare per i casi di West Nile, molto più diffusi rispetto al passato anche se statisticamente c’è sempre un anno peggiore alternato da due migliori – osserva Della Torre -. Ma è vero però che i casi prima si concentravano al Nord, ora invece al Centro e questo sicuramente colpisce. Ricordiamoci che per Dengue e Chikungunya deve arrivare qualcuno infettato da un paese tropicale. Invece per la febbre del Nilo Occidentale la zanzara si ammala pungendo gli uccelli. E quindi il virus è molto meno controllabile”.