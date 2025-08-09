West Nile, se un donatore di sangue è positivo cosa succede? Il punto di Luciana Teofili

Roma, 9 agosto 2025 – West Nile, virus trasmesso dalla zanzara culex pipiens (autoctona, non specie aliena invasiva). Ma le trasfusioni sono sicure? E cosa succede se un donatore di sangue viene trovato positivo? Risponde di spinta di sì alla prima domanda Luciana Teofili, da luglio direttrice del Centro nazionale sangue. E spiega a Qn.net il meccanismo delle verifiche. Nessuno stop in queste settimane che hanno registrato un ‘impennata di infezioni in Italia di febbre del Nilo occidentale. “Non abbiamo elementi di preoccupazione, il sistema tiene. I donatori, quando positivi, sono regolarmente intercettati.

La professoressa Luciana Teofili, direttrice del centro nazionale sangue

“L'obiettivo – chiarisce la professoressa, che prima di assumere questo incarico è stata dirigente medico al Gemelli - è proprio quello di prevenire l'epidemia, quindi c'è un programma di sorveglianza che coinvolge anche il Centro nazionale sangue”. Ma in realtà la rete è ben più vasta, ne fanno parte l'Istituto superiore di sanità, tutti gli Istituti zooprofilattici italiani, i Centri di coordinamento regionali, la rete trasfusionale. “Sostanzialmente – precisa la direttrice -, con determinati accorgimenti si riesce ad esaminare la presenza del virus in maniera periodica. Quindi si catturano e si controllano le zanzare, per capire se sono infette. La stessa cosa si fa negli allevamenti e per i volatili".

In altre parole, voi siete in allerta quando ancora le infezioni non si sono manifestate… "Sì, la sorveglianza è già in atto – sottolinea -. Il sistema è integrato. Poi a un certo punto, a questi dati si aggiungono le segnalazioni delle aziende ospedaliere sugli eventuali casi di infezione umana, prima sospetta e poi progressivamente accertata. A quel punto, come Centro nazionale sangue, diramiamo una sorta di allerta, contattando tutta la rete trasfusionale e segnalando la provincia in cui è stata rilevata la positività. Questo vale per zanzare, cavalli o uccelli, in ogni caso si agisce come se in quella provincia ci fosse una circolazione di virus”.

Da quel momento, “i donatori di sangue che risiedono in quella provincia, che ci sono passati e hanno soggiornato lì una notte negli ultimi 28 giorni, devono essere sottoposti a screen per il virus West Nile. Vuol dire che, come si fanno i test associati alle altre infezioni trasmesse dalle trasfusioni, quindi epatite o Hiv, in questi donatori si aggiunge il test che cerca quell’infezione".

Ma se abito in un'altra provincia e sono passata dalla zona rossa? "A tutti i donatori viene mostrata una piantina, aggiornata quasi di ora in ora ma comunque quotidianamente, in cui sono segnalate tutte le province con circolazione virale. I donatori devono dirci se negli ultimi 28 giorni sono stati in una delle aree colorate di rosso. Questa stessa domanda, riferita a Usa e Canada, viene rivolta anche a dicembre. Perché, in quei paesi, West Nile circola stabilmente".

"Il donatore positivo – risponde la direttrice – viene subito sospeso, fa il suo decorso clinico poi si vedrà quando potrà essere riabilitato. Anche se è asintomatico , scattano comunque le misure di protezione".

I donatori di sangue in Italia nel 2025 sono 1,7milioni, numero sostanzialmente stabile. “Ma i test vanno sempre riferiti al sangue – sottolinea la professoressa Teofili -. Quindi il donatore viene testato più volte durante l'anno".