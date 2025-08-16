Sabato 16 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

La lezione di Monaco 1938
16 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
In viaggio con la polizia di Stato, il videoracconto

Un minuto per raccontare il lavoro di chi vigila sulle vacanze degli italiani. Dai controlli nelle stazioni a quelli sugli animali abbandonati (e recuperati)

La Polizia ha raccontato in un video il lavoro di questi giorni per garantire vacanze sicure agli italiani

La Polizia ha raccontato in un video il lavoro di questi giorni per garantire vacanze sicure agli italiani

Roma, 16 agosto 2025 - Il grande esodo con la 'scorta' della polizia di Stato. Un video poco più lungo di un minuto per raccontare l'impegno che dura tutto l'anno, e anzi si intensifica quando gli italiani si muovono in massa per le vacanze, proprio come sta accadendo in questi giorni.

Una vigilanza che vuol dire sicurezza e difesa, anche da furti e borseggi. La prima scena è ambientata in una stazione, gli agenti della polizia ferroviaria vigilano e controllano i passeggeri.

Poi il racconto prosegue seguendo il viaggio di una giovane mamma con la sua bambina. La piccola guarda dal finestrino e indica un elicottero della polizia, in volo sulle autostrade per vigilare sulle ondate di traffico.

Si cambia ancora e si approda a una situazione purtroppo consueta d'estate, una pattuglia della Stradale accosta e soccorre un cane legato e abbandonato. Gesto odioso, quello dell'abbandono, ma anche pericoloso per la circolazione, infatti il nuovo codice della strada di Matteo Salvini lo punisce molto severamente. Alla fine del videoracconto, l'hashtag è inevitabile: #esserci sempre.

© Riproduzione riservata