In viaggio con la polizia di Stato, il videoracconto

Roma, 16 agosto 2025 - Il grande esodo con la 'scorta' della polizia di Stato. Un video poco più lungo di un minuto per raccontare l’impegno che dura tutto l’anno, e anzi si intensifica quando gli italiani si muovono in massa per le vacanze, proprio come sta accadendo in questi giorni.

Una vigilanza che vuol dire sicurezza e difesa, anche da furti e borseggi. La prima scena è ambientata in una stazione, gli agenti della polizia ferroviaria vigilano e controllano i passeggeri.

Poi il racconto prosegue seguendo il viaggio di una giovane mamma con la sua bambina. La piccola guarda dal finestrino e indica un elicottero della polizia, in volo sulle autostrade per vigilare sulle ondate di traffico.

Si cambia ancora e si approda a una situazione purtroppo consueta d'estate, una pattuglia della Stradale accosta e soccorre un cane legato e abbandonato. Gesto odioso, quello dell’abbandono, ma anche pericoloso per la circolazione, infatti il nuovo codice della strada di Matteo Salvini lo punisce molto severamente. Alla fine del videoracconto, l’hashtag è inevitabile: #esserci sempre.