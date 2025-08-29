Vespa orientalis (non sempre aliena) batte Velutina: “Ecco qual è l’ultimo avvistamento al Nord”

Roma, 29 agosto 2025 - Ma è più veloce l'invasione in Italia della Vespa velutina - specie aliena invasiva - o della Vespa orientalis? "In questo momento sembra più inarrestabile l'Orientalis, anche perché sull'altro insetto si concentrano molte azioni di contrasto. In pochi anni la sua presenza si è estesa dal Sud al Nord". Laura Bortolotti di Crea Bologna è una grande conoscitrice degli imenotteri che mettono in croce gli apicoltori. Perché le due vespe hanno questo in comune: sono predatrici spietate delle api.

Vespa velutina e orientalis: ultimi avvistamenti

La rete di Stop velutina di Crea aggiorna sugli ultimi avvistamenti: Vespa orientalis a Milano, Velutina a Busto Arsizio (Varese). Insomma c'è ora la Lombardia al centro dell'invasione. "Per quel che riguarda orientalis, la segnalazione milanese indica una cosa precisa: che può essere ovunque - osserva Bortolotti -. Anche perché spesso le persone non la riconoscono, la confondono con la crabro, considerato che è abbastanza simile. In pochi anni si è allargata dal Sud al Nord Italia, mentre la vespa aliena è rimasta più nelle regioni del Nord, anche se c'era stato un avvistamento in Puglia, che però è rimasto isolato".

Le vespe killer delle api

Spiega Bortolotti: "Orientalis e Velutina hanno una tecnica di assedio degli alveari molto simile. Provocano entrambe quel fenomeno che si chiama paralisi dell'alveare, quando le api smettono proprio di volare, come prigioniere. Diverso invece il modo delle predazione, Orientalis entra anche negli alveari. Uccide le api e preleva la parte più proteica, il contenuto del torace, i muscoli che servono per il volo e vengono trasformati in polpette che vengono portate alle larve. Sono insomma molto efficienti nella predazione. Ma hanno anche effetti sulle persone, più della Velutina".