Il nido di Vespa velutina a Lanusei (Nuoro) “trovato in un’ora”: ecco come

Lanusei (Nuoro), 7 agosto 2025 – Il tag fissato con un elastico sulla Vespa velutina e poi la caccia al nido nella provincia di Nuoro, in Sardegna, ultima tappa dell’invasione in Italia per il calabrone dalle zampe gialle . “Lo abbiamo trovato in un’ora”, racconta al telefono a Quotidiano.net Jessica Fadda, apicoltrice e tecnico apistico dell’associazione Apiaresos. E parte subito con i ringraziamenti, “per Walter Massagli, apicoltore toscano esperto di radiotracking, arrivato qui con Gioia Mei per aiutarci”.

“Come ci siamo accorti della Vespa velutina”

La prima segnalazione di Vespa velutina nella provincia di Nuoro è arrivata da Orazio Barrui, ricostruisce Fadda. “L’apiario più infestato è stato quello di Salvatore Aresu a Lanusei”. Il nido, infatti, è stato scovato “proprio a poco più di 500 metri da quell’alveare, era in paese, precisamente sotto l’ospedale”.

Dov’era il nido di Vespa velutina

Il nido era su un albero a un’altezza di dieci metri da terra, “grande, 40 per 60 centimetri. Devo ringraziare l’associazione Apiaresos per avermi spinto e poi sostenuto nella formazione e nel monitoraggio”.

Apicoltori sentinelle: e c’è anche la Vespa orientalis

Perché di fatto gli apicoltori sono diventati sentinelle dell’università di Sassari e della squadra di Michelina Pusceddu, che in questi giorni sta corredno da una parte all’altra dell’isola per verificare le segnalazioni, le ultime sono arrivate da Cagliari e riguardano le Vespe orientalis, presenza già consolidata in Sardegna.

"La sua presenza sarebbe stata catastrofica”

“Non eravamo mai stati coinvolti per la Vespa velutina – racconta Fadda -. La sua presenza in sardegna sarebbe stata catastrofica. Ci siamo mossi subito e siamo andati a parlare con gli apicoltori dell’Ogliastra. Ci siamo resi conto che gli apiari assediati erano tre, come in un triangolo. La presenza più forte era concentrata a Lanusei. Abbiamo fatto il monitoraggio attivo con l’osservazione del nido ma anche passivo, mettendo trappole costruite con bottiglie di birra. In base ai muniti trascorsi tra un avvistamento e l’altro si può calcolare la distanza del nido. Che è stato trovato in un’ora”. E adesso? Mai abbassare la guardia, naturalmente.