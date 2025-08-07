Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Inchieste
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Autopsia Simona CinàTrump PutinDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaMissili ipersonici
Acquista il giornale
InchiesteIl nido di Vespa velutina a Lanusei (Nuoro) “trovato in un’ora”: ecco come
7 ago 2025
RITA BARTOLOMEI
Inchieste
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Inchieste
  4. Il nido di Vespa velutina a Lanusei (Nuoro) “trovato in un’ora”: ecco come

Il nido di Vespa velutina a Lanusei (Nuoro) “trovato in un’ora”: ecco come

Jessica Fadda, apicoltrice e tecnico apistico dell’associazione Apiaresos: “Abbiamo fatto il monitoraggio degli alveari in Ogliastra. Grazie ai colleghi toscani che ci sono venuti subito in soccorso. La presenza in Sardegna del calabrone dalle zampe gialle sarebbe stata disastrosa”

Vespa velutina arrivata in Sardegna: nido scovato ed eliminato a Lanusei (Nuoro) con la tecnica del radiotracking

Vespa velutina arrivata in Sardegna: nido scovato ed eliminato a Lanusei (Nuoro) con la tecnica del radiotracking

Per approfondire:

Lanusei (Nuoro), 7 agosto 2025 – Il tag fissato con un elastico sulla Vespa velutina e poi la caccia al nido nella provincia di Nuoro, in Sardegna, ultima tappa dell’invasione in Italia per il calabrone dalle zampe gialle . “Lo abbiamo trovato in un’ora”, racconta al telefono a Quotidiano.net Jessica Fadda, apicoltrice e tecnico apistico dell’associazione Apiaresos. E parte subito con i ringraziamenti, “per Walter Massagli, apicoltore toscano esperto di radiotracking, arrivato qui con Gioia Mei per aiutarci”.

“Come ci siamo accorti della Vespa velutina”

La prima segnalazione di Vespa velutina nella provincia di Nuoro è arrivata da Orazio Barrui, ricostruisce Fadda. “L’apiario più infestato è stato quello di Salvatore Aresu a Lanusei”. Il nido, infatti, è stato scovato “proprio a poco più di 500 metri da quell’alveare, era in paese, precisamente sotto l’ospedale”.

Dov’era il nido di Vespa velutina

Il nido era su un albero a un’altezza di dieci metri da terra, “grande, 40 per 60 centimetri. Devo ringraziare l’associazione Apiaresos per avermi spinto e poi sostenuto nella formazione e nel monitoraggio”.

Apicoltori sentinelle: e c’è anche la Vespa orientalis

Perché di fatto gli apicoltori sono diventati sentinelle dell’università di Sassari e della squadra di Michelina Pusceddu, che in questi giorni sta corredno da una parte all’altra dell’isola per verificare le segnalazioni, le ultime sono arrivate da Cagliari e riguardano le Vespe orientalis, presenza già consolidata in Sardegna.

"La sua presenza sarebbe stata catastrofica”

“Non eravamo mai stati coinvolti per la Vespa velutina – racconta Fadda -. La sua presenza in sardegna sarebbe stata catastrofica. Ci siamo mossi subito e siamo andati a parlare con gli apicoltori dell’Ogliastra. Ci siamo resi conto che gli apiari assediati erano tre, come in un triangolo. La presenza più forte era concentrata a Lanusei. Abbiamo fatto il monitoraggio attivo con l’osservazione del nido ma anche passivo, mettendo trappole costruite con bottiglie di birra. In base ai muniti trascorsi tra un avvistamento e l’altro si può calcolare la distanza del nido. Che è stato trovato in un’ora”. E adesso? Mai abbassare la guardia, naturalmente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata