Valigia da aereo, l’assicurazione rimborsa computer e denaro contante in caso di smarrimento?

Roma, 19 luglio 2025 - Ma esiste la valigia perfetta per l’aereo che ci porta in vacanza? E come tutelarsi dal fenomeno dei bagagli destinati alla stiva che vengono smarriti, danneggiati o rubati? Su questo le statistiche mondiali continuano ad essere pesanti. Abbiamo rivolto 5 domande a Yuri Griggio di Facile.it.

“Non esiste la valigia perfetta in assoluto – risponde Griggio -. Resta sempre valido il consiglio di scegliere in base alle proprie esigenze. Parlando del bagaglio a mano: soprattutto se il viaggio prevede voli diversi, per evitare brutte sorprese bisogna fare attenzione che i nostri bagagli vadano bene per tutte le tratte”.

Ma esiste la valigia da aereo perfetta? Ecco le risposte di Yuri Griggio di Facile.it

“Intanto – chiarisce Griggio - l’assicurazione bagaglio è una garanzia accessoria della cosiddetta polizza viaggio. Quindi non si acquista direttamente e solo la copertura sulla valigia. Ci tutela in una serie di incidenti, dallo smarrimento ai danni al furto. Ed è bene sapere che le coperture non proteggono la valigia soltanto nello spazio dell’aeroporto ma per tutta la durata del viaggio. Prima di scegliere la polizza, questo è il consiglio, è importante verificare che cosa stiamo acquistando e se è esattamente il prodotto che cerchiamo”.

Se il nastro trasportatore all’arrivo non ci riconsegna i nostri bagagli, “bisogna rivolgersi all’ufficio Lost and found dell’aeroporto e compilare il modulo Pir per il rimborso – ricorda Griggio -. Poi seguire una procedura precisa, che prevede diversi documenti”. In caso di danneggiamento, ecco l’elenco di Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile:

il codice di prenotazione del volo per acquisti via internet oppure l’originale della ricevuta per il biglietto cartaceo

per acquisti via internet oppure l’originale della ricevuta per il biglietto cartaceo l’originale del Pir rilasciato in aeroporto

rilasciato in aeroporto l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio

del bagaglio l’elenco del contenuto del bagaglio che è stato danneggiato

“I prezzi dell’assicurazione possono essere davvero molti diversi – spiega Griggio -. Di solito in queste polizze i fattori che incidono sono prima di tutto la destinazione e la durata del viaggio. Poi, quando si confrontano i prodotti, bisogna fare grande attenzione al massimale, ossia al rimborso massimo che la compagnia prevede in caso di sinistro, indipendentemente dal valore che tu stavi trasportando”.

“Computer, tablet, assegni, oggetti di valore, non andrebbero mai messi nel bagaglio da stiva, come macchine fotografiche e portatili – è la raccomandazione -. Non solo per una questione di semplice buon senso ma anche perché, in caso di smarrimento, la compagnia assicurativa non è detto che ce li rimborsi. Anche il denaro contante è a rischio: o non viene proprio rimborsato oppure lo è ma solo parzialmente, in una cifra quasi simbolica. La ratio è comprensibile, si deve sempre dimostrare di aver trasportato quella cifra. Tutte queste condizioni sono sempre scritte nel fascicolo informativo e bisogna conoscerle bene”.

Tra le accortezze anti-smarrimento “oltre alla classica etichetta che è sempre un punto di riferimento, ci sono dispositivi di localizzazione che potrebbero essere utilizzati anche a questo fine”. Ricordate infine che “se la compagnia aerea perde un bagaglio o ritarda la consegna, ha la prima responsabilità – conclude Griggio -. L’assicurazione subentra in un secondo momento, quando la compagnia non dovesse rimborsare o dovesse farlo in modo parziale, rispetto al valore effettivamente trasportato”.