Tre falsi miti sui tumori: Fondazione Aiom fa chiarezza

Roma, 1 novembre 2025 - Stanchi di ascoltare - e soprattutto di leggere - fake news sul cancro, gli specialisti della Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica) hanno creato un sito, ‘Tumore ma è vero che’. Dove, dati scientifici alla mano, smontano troppe chiacchiere in libertà. Ecco tre bugie che però continuano ad avere un loro pubblico.

Secondo statistiche consolidate, il 40% dei tumori potrebbe essere evitato grazie a uno stile di vita sano con due pilastri, assenza di fumo e di alcol

No, correggono gli oncologi della Fondazione Aiom. Ovvio che la malattia ha avuto un incremento sostanziale nella nostra epoca per una lunga serie di fattori. Ma tra le prove che la datano a tempi remoti si cita anche uno studio indipendente dell'università di Pisa che avrebbe svelato la presenza di tumori addirittura su mummie conservate a Napoli, a San Domenico Maggiore. Ed è innegabile che l'allungamento della vita oggi aumenta il rischio di ammalarsi, perché l'età è un fattore importante. Ancora: stesso ragionamento vale per alcune sostanze cancerogene scoperte o create in epoca moderna. Quindi la sintesi dell'Aiom è questa: non è vero che i tumori siano nati con la moderna civiltà occidentale ma è indubbio che i casi siano aumentati in modo sostanziale in epoca moderna.

No, chiariscono gli oncologi di Aiom, non vi è alcuna evidenza scientifica di questa correlazione. Anche se è ormai accertato che una dieta sana e equilibrata, che preveda un consumo sostanziale di frutta e verdura, "è associata ad una riduzione del rischio di tumore in vari distretti", precisano ancora gli specialisti dell’Associazione nazionale. Si cita quindi uno studio svolto su un campione di oltre 350mila persone. Con cinque buone abitudini - mantenimento del peso, attività fisica adeguata, niente fumo, poco alcol e dieta ricca di frutta e verdura - si abbatteva del 37% il rischio di ammalarsi di tumore del colon-retto.

Falsa infine anche la convinzione che singole erbe possano prevenire i tumori, mettono in guardia gli oncologi di Fondazione Aiom. In ogni caso, mai prendere iniziative fai-da-te, parlare sempre di tutto con il medico. E ricordare che "sostanze naturali derivate da erbe o piante non sono sinonimo di sostanze innocue: anche i prodotti vegetali possono essere tossici". La pagina anti-fake news di Fondazione Aiom cita infine "alcune erbe o piante che hanno dimostrato una qualche utilità nel contrastare alcuni sintomi del tumore". Così lo zenzero è efficace contro nausea e vomito, il ginseng americano aiuta contro la spossatezza. Ma resta valida sempre la stessa regola: mai assumere i farmaci di propria iniziativa, consultare sempre il medico curante. Anche perché, sullo sfondo, s’intravede un altro rischio, quello della ‘tossicità finanziaria’ (considerati i costi).