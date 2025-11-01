Tumori al cervello, la storia del neurochirurgo Christian Brogna. “Gli interventi awake e l’importanza delle emozioni”

Roma, 1 novembre 2025 – Christian Brogna, 45 anni, neurochirurgo, esperienza internazionale nella chirurgia avanzata dei tumori al cervello e al midollo spinale, talento tornato in Italia, oggi lavora nel privato. Specializzato negli interventi awake, da svegli, e quello è anche il titolo del libro appena pubblicato con Claudia Zanella.

Nel 2022 ha operato al cervello un musicista che rimanendo sveglio durante l'intervento suonava il sassofono per guidarla nelle aree da preservare. Quella notizia ha fatto il giro del mondo. Oggi quanto è diffuso questo metodo?

"Il metodo ormai è praticato in tutto il mondo, è entrato nell'armamentario dei neurochirurghi che si occupano di tumori cerebrali".

Lei è stato un pioniere.

“Ho imparato dal professor Hugues Duffau a Montpellier, un capostipite. Ha rivitalizzato una tecnica che in realtà appartiene agli anni Cinquanta-Sessanta, all'inizio si usava nell'epilessia poi era stata abbandonata. Sono andato a impararla da lui quando ero specializzando al terzo anno alla Sapienza e l'ho portata in Italia. All'epoca c'era solo un altro neurochirurgo che l'applicava al Nord. Avevo 27 anni".

La paura del chirurgo: c'è sempre, a dispetto della competenza?

"Avere paura è importante perché significa avere responsabilità. Che è enorme, quando operi il cervello di una persona. Perché si interviene sull'organo che rappresenta tutto di noi, le nostre emozioni e il nostro carattere, i desideri, le nostre funzioni motorie, il linguaggio e la matematica. Quindi la responsabilità è molto, molto elevata. Ma quella paura si trasforma poi in concentrazione. E nella capacità di dirigere le proprie mani non solo sulla base delle immagini radiologiche ma anche dei desideri del paziente stesso".

Lei sembra fare una sintesi che consideriamo impossibile tra cervello e cuore.

"A mio parere la sintesi non è impossibile, ognuno di noi è un mondo complesso, fatto di scienza ma anche di grande umanità. Esistono tante realtà quante sono le persone. Perché le realtà sono filtrate dal nostro cervello che è unico per ciascuno di noi. E la cosa ancora più interessante è che si modifica continuamente, come la percezione della realtà. La complessità è proprio questa: capire la persona, quindi l'uomo e la donna che hai di fronte, e portare questa comprensione anche in sala operatoria. Ed è in quella relazione che c'è proprio il senso della nostra professione. Che è umana: la scienza guida l'umanità. Le due cose non sono divisibili. L’Italia ha un umanesimo molto forte. Ho vissuto tanto all'estero, ho lavorato al King's College Hospital di Londra. Lì c'è una cultura positivista, l'umanesimo ha avuto meno influenza. Ma quel modo di fare non è adatto al nostro".

Il cervello cambia: dall'inizio alla fine di un’operazione chirurgica è dunque già diverso?

"Alcuni cambiamenti dei network cerebrali che sottendono particolari funzioni ci sono utili per rimuovere tumori o malformazioni vascolari in aree complesse. Quindi sfruttiamo la plasticità neuronale anche durante l'intervento. Una persona tra l'inizio e la fine dell’operazione ha un cervello diverso, perché sicuramente si è arricchito di un'esperienza. Come il chirurgo. Perché tutto modifica le nostre connessioni. Proprio perché il nostro cervello cambia, dobbiamo stare molto attenti agli stimoli che riceviamo. E dobbiamo sceglierli con cura, perché cambieranno il nostro cervello. La cura deve consistere anche in questo, nell’esporsi a stimoli che siano di beneficio per il proprio cervello".

Quanta parte dipende dal malato nella guarigione?

"Il rapporto è 50 a 50, ovvero è paritario, e dev’essere così tra medico e paziente. Non c'è il dottore sul piedistallo e il malato un po' più giù. Parliamo dell’incontro tra due persone, che entrano in sincronia. C'è un non detto, ci sono sguardi, c'è un modo di entrare in empatia che ha un'importanza enorme e determina la guarigione stessa. Finché non entro in quel grado di empatia generalmente non opero il paziente, naturalmente se posso permettermelo".

Dunque alla fine quello del medico è anche un lavoro spirituale?

"Ma noi siamo anche esseri spirituali, siamo tutto. Non dobbiamo mai dividere le cose per compartimenti. Si può fare con i computer ma non con le persone".

Secondo statistiche consolidate, il 40% dei tumori potrebbe essere evitato grazie a uno stile di vita sano con due pilastri, assenza di fumo e di alcol

Da quanti anni studia il cervello?

"Da quando ero studente di medicina".

Perché questo organo così misterioso si ammala? C'è una spiegazione semplice?

"No, c'è una complessità enorme, dietro. E le semplificazioni da cui siamo bombardati non aiutano a capire. C'è una complessità di fondo che non conosciamo, ecco perché la ricerca scientifica è così importante. Ed è importante quello che ci trasmettono i pazienti stessi".

Le è capitato molte altre volte di operare con la musica?

“Capita quando ci sono tumori o malformazioni vascolari in un'area del cervello che sottendono a funzioni che devo assolutamente preservare perché è assolutamente un desiderio del paziente stesso... Perché il musicista del sassofono mi disse chiaramente, lei mi opererà solo se non mi toglierà la mia musica. Quel desiderio conta e devo rispettarlo".

Quindi fa una vera e propria indagine?

"Sì, indago e cerco di capire le passioni di chi devo operare, cosa non possono permettersi di perdere. Perché quelle parole mi guidano quanto le indagini radiologiche".

Sentendola parlare sembra che sia già oltre l’intelligenza artificiale.

"Quello è uno strumento straordinariamente importante, ci permette di analizzare dati per i quali dovremmo impiegare molto tempo. Ma è uno strumento, appunto. E va usato nella misura in cui migliora la qualità lavorativa. Però l'accesso alla complessità umana è tutt'altro. Per più del 95% è data dal non detto, dal non analizzato. E questa è esattamente la complessità del rapporto tra medico e paziente. Quindi: l’intelligenza artificiale è uno strumento per velocizzare tanti processi, per aiutarci. Ma niente può sostituire il rapporto umano. Che resterà sempre al centro di tutto. Coloro che terranno il rapporto umano al centro saranno vincenti. Ci metto la mano sul fuoco".

Professore, lei è un cervello di ritorno. Perché ha deciso di tornare in Italia?

"Non esistono cervelli di ritorno o cervelli in fuga. Siamo in un mondo globalizzato, esistono cervelli in viaggio. Ognuno deve andare dove pensa che in quel momento ci possa essere il luogo migliore per potenziarsi. Può essere sotto casa o a distanza di migliaia di chilometri. Una volta soddisfatto questo viaggio, sono convinto che il modo migliore per mettere a frutto quello che si è imparato è servire la popolazione di cui si fa parte. Il medico ha un ruolo sociale importante. E ha bisogno di due cose: tempo e autonomia”.