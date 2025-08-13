Triglia aliena del Mar Rosso a Torre del Greco (Napoli). Il professore: “Tirreno capolinea naturale delle specie lessepsiane”

Napoli, 13 agosto 2025 - Por's goatfish (Upeneus pori), triglia aliena del Mar Rosso, specie invasiva lessepsiana come il pesce scorpione, "è arrivata nel Tirreno, un esemplare è stato catturato tra Torre del Greco ed Ercolano" (Napoli). Lo annuncia Francesco Tiralongo, professore all'Università di Catania, ideatore e coordinatore nazionale del progetto AlienFish e responsabile scientifico di BlueChain, cooperativa di ricercatori appena nata in Campania che è al centro di questa storia. Ma andiamo per gradi.

Un esemplare spettacolare di pesce scorpione immortalato nelle acque della Sicilia da Giusi Milintenda del progetto AlienFish

Por's goatfish, chiarisce il professor Tiralongo, "è una specie aliena invasiva lessepsiana, come il pesce scorpione o il pesce coniglio. Originaria del Mar Rosso e dell'Oceano indiano occidentale, fino all'Oman. L'esemplare è stato catturato da un pescatore che fa parte della rete AlienFish. Upeneus pori vive in acque poco profonde, frequenta fondali sabbiosi e si nutre di piccoli invertebrati".

Upeneus pori può essere facilmente confusa con le triglie di scoglio, fa notare Tiralongo. Infatti "capita che arrivi nei mercati, è successo". Questo può portare a una sottostima della sua presenza. Tra le peculiarità: "La caudale a bande oscure oblique, particolarmente evidenti nel lobo inferiore".

Ma che significato ha questo ritrovamento? "Da un lato indica l'espansione di questa specie nel mar Tirreno, dove ad oggi era praticamente considerata assente. Dall'altro, ci fa capire che siamo di fronte a una fase in cui gli ‘alieni’ stanno aumentando la loro presenza nelle acque italiane, per l'aumento di temperatura dell'acqua". Por's goatfish "avendo una sovrapposizione ecologica con le nostre triglie native, può avere un impatto negativo, perché va a competere per lo stesso spazio e per le stesse risorse".

Ed è paragonabile all'impatto del granchio blu sulle vongole? "Qui la situazione è più complessa - chiarisce il professore -. L'impatto del granchio blu è di natura economica. Le vongole sono un allevamento, non una situazione naturale. Questa triglia aliena, invece, provoca uno squilibrio ecosistemico che si può ripercuotere anche su altre specie, anche sulla pesca in genere, nel lungo periodo, con effetti che sono imprevedibili".

"Sì, è altamente probabile che ci siano anche altri esemplari. Secondo i nostri studi, questa è una delle specie che più facilmente passa inosservata, proprio perché assomiglia molto alla triglia di scoglio. Mentre è davvero difficile non riconoscere il pesce scorpione".

A Torre del Greco la triglia aliena è finita nella rete di Michele Greco, pescatore professionista, che ha riconosciuto subito quel che aveva pescato e ha contattato i ricercatori di BlueChain. L'intervento rapido sul posto, sottolinea Tiralongo, "è stato possibile grazie al dottor Zambetti, biologo marino associato a BlueChain".

Nella ricostruzione del professore, la triglia del Mar Rosso è stata "osservata per la prima volta davanti a Lampedusa nel 2012-2016. Poi nel 2017 due esemplari sono stati pescati nel Golfo di Catania, nello Ionio italiano". Altre due catture nella stessa area cinque anni più tardi. A marzo l'Ispra aveva annunciato la presenza della Parupeneus forsskali, altra triglia aliena, documentata per la prima volta nei mari italiani, a Lampedusa.

Le analisi, chiarisce il professor Tiralongo, saranno svolte nel Laboratorio di biologia della fauna marina mediterranea di Catania.

BlueChain è una cooperativa di ricercatori fondata da Tiralongo assieme al biologo marino Pasquale Baiata e al comandante Paolo Pignalosa, che è anche presidente.

Per segnalare le specie ittiche al progetto AlienFish è importante seguire alcuni accorgimenti. Elenca Tiralongo: