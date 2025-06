Il sindaco sceriffo e i teppisti: “Danni per 60mila euro. Le famiglie? Assenti”

Cimadolmo (Treviso), 8 giugno 2025 – I teppisti e il sindaco sceriffo. A Cimadolmo, piccolo centro nella ricca provincia di Treviso, una banda di 8 giovanissimi ha rovinato a colpi di petardi la nuova pista di atletica, costata 180mila euro. Era la notte di San Silvestro. Ed è stato tutto ripreso dalle telecamere. Incastrati.

Giovanni Ministeri, primo cittadino con un passato da comandante nella penitenziaria. Com’è finita?

“Quei ragazzi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. E hanno fatto lavori socialmente utili alla Pro Loco, quindi una forma di volontariato”.

Lei su Facebook aveva parlato di “gravità inaccettabile”, “gesti incommentabili”. Aveva anche provato a non denunciare ma poi… Di che età parliamo?

“Hanno dai 12 ai 17 anni. Complessivamente, hanno provocato 60mila euro di danni all’amministrazione comunale, tra pista e spogliatoi del pattinaggio. Sfogano rabbia, c’è emulazione, conta molto quel che si trova su TikTok. Poi ragionando riescono a capire. Di solito, chi gestisce tutto è il capobranco. Il problema si risolve anche intervenendo su di lui”.

Pochi giorni fa un 18enne italiano di Maser, stessa provincia benestante, ha denunciato di essere stato picchiato dal branco. Non solo periferie degradate, il fenomeno riguarda anche le terre più ricche.

“Però contano i contesti familiari. Ho fatto per una vita il comandante nella penitenziaria, capisco i meccanismi. Ho beccato ragazzini che nascondevano soldi, sigarette, tessera sanitaria presa ai genitori. Tutto questo indica una cosa sola, che non c’è controllo”.

Questi giovanissimi vanno a scuola?

“In modo saltuario. Quando gli conviene, altrimenti marinano le lezioni”.

Sono italiani o stranieri?

“Sono gruppi misti, gli extracomunitari sono per lo più indiani e marocchini”.

Sistema educativo familiare totalmente fallito, ha denunciato la procuratrice dei minori di Lecce, dopo gli arresti per un 17enne aggredito (e filmato).

“Vero, e anche quello che si fa a scuola è fallito. Questi ragazzi s’ispirano a chi è più ‘pesante’, diciamo a modelli borderline, e manifestano tutta la rabbia che hanno dentro”.

Pensa di avere sgominato la baby gang?

“Quei minorenni sono tenuti sotto osservazione. Ogni tanto si ritrovano”.

Ma come si recuperano questi giovanissimi?

“Per prima cosa bisogna controllarli. Seguirli. Non hanno quella capacità delinquenziale elevata, alla fine sono facilmente identificabili. Un giorno ho sorpreso un ragazzo che dava calci a una porta. Non ha saputo dirmi perché, si è messo a piangere. Bisogna impedire che facciano il salto di qualità, verso il crimine”.

Lei e loro.

“Li ho chiamati, perché con i ragazzi bisogna comunque parlarci, loro cercano anche il dialogo”.

Come hanno reagito?

"All’inizio hanno negato tutto. Poi, sull’evidenza dei fatti, hanno cominciato a riflettere. Ma quello che mi ha lasciato davvero deluso è stato il comportamento di alcuni genitori”.

Perché?

“Li ho chiamati in Comune ma mi hanno risposto che erano impegnati, mi hanno detto che non avevano tempo. Ecco perché io dico che a volte madri e padri mi lasciano proprio perplesso... Com’è possibile che un ragazzino possa stare in giro fino alle 2 di notte, anche a 12 anni? È il controllo nelle famiglie che non funziona...”.

