Pappagalli Agapornis e scoiattoli grigi: gli alieni persi (o abbandonati) curati dal Canc

Torino, 30 ottobre 2025 – Pappagalli Agapornis – tutti li conoscono come Inseparabili – più che parrocchetti verdi dal collare. Sono tra le specie aliene che approdano al Canc, il Centro animali non convenzionali di Grugliasco (Torino) diretto da Mitzi Mauthe von Degerfeld, veterinaria che dedica la vita agli animali più strani. Con loro anche scoiattoli grigi e tartarughe Trachemys.

I pappagalli alieni in Italia

“Di parrocchetti verdi – spiega la direttrice – a noi arrivano pochi esemplari all’anno. Questa specie aliena si concentra soprattutto in città come Roma, Bologna ma anche Genova”. Il Centro accoglie invece soprattutto pappagalli della specie Agapornis. “Perché ce li ritroviamo qui? Soprattutto perché la gente se li fa scappare, più che stancarsene. C'è questa abitudine sbagliatissima, quasi una mania, di lasciarli liberi per casa, questi animali sono sempre stati in gabbia, non hanno mai visto niente. Se li fai uscire si infilano in qualsiasi buco della finestra, basta un minimo di disattenzione e vanno via, non sanno vivere all'aperto. O vengono uccisi da altri uccelli o alla prima finestra aperta che trovano... E qualcuno li trova e ce li porta".

Specie aliene abbandonate

Ma non sempre va così. Nel 2023 è arrivata al Canc di Grugliasco una tartaruga alligatore che era stata abbandonata sul greto di un torrente con grande pericolo, in caso di incontro ravvicinato, perché quell’animale “ha un moros più potente di un leone”.

Segno di qualcuno che l’aveva acquistata chissà come e poi se ne era stancato. "Certo, la tartaruga alligatore è tra le specie pericolose che non si possono tenere. La gente le prende in casa, poi non riesce a tenerle e se ne libera. Ma per i pappagalli è più frequente che se li facciano scappare. Capita anche che si aprano le porte da soli, perché sono davvero abilissimi".

Nella stessa categoria, sono sempre molto numerosi anche i pitoni. Vero che non sono pericolosi ma non c’è dubbio che incontrarne uno faccia impressione.

A questo link le info sul canc di Grugliasco

Specie aliene, cosa sapere

"Bisogna usare correttamente la parola specie aliena – raccomanda la direttrice del Canc -, indica animali che sono in lista per essere eradicati, in quanto si stanno riproducendo troppo e stanno provocando danni ecologici. Negli altri casi è corretto parlare di animali esotici. Quelli che arrivano al Canc, soprattutto tra pappagalli e rettili, sono una settantina”.

La curiosità verso gli alieni

Dottoressa, ma che idea si è fatta? Gli italiani sono amanti di queste specie? "Amanti fino a un certo punto, più che altro sono incuriositi – corregge la direttrice del Canc -. Per alcuni di questi è figo averli, mi lasci correre il termine. E al solito non si pensa che non c'è solo l'estate ma quando si va via bisogna spendere per avere qualcuno che se ne prenda cura al proprio domicilio o per affidarli alle pensioni. Oppure li si gestisce in maniera non adeguata. Non si pensa che in un attimo scappano e non essendo abituati alla libertà perché non l'hanno mai avuta, non sono in un territorio loro, non sanno interagire con gli altri animali, quindi fanno una fine pessima. Molti arrivano da noi in condizioni penose e muoiono. Senza che riusciamo con le cure a salvarli".

Quanti animali assiste il Canc in un anno

Al Canc di Grugliasco ogni anno vengono ricoverati oltre 5mila animali, “lavoriamo fiancoa a fianco con 'Salviamoli insieme'. In questo momento abbiamo tanti pitoni e tanti tipi di tartarughe, Graptemys, Mauremys, Pseudemys, tutte esotiche".

non hanno mai visto niente al di fuori, uno si fa uscire per casa

e questi si infilano in una finestra, non sanno vivere all'aperto