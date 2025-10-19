Ritorno in montagna: in 100mila via dalle città. Bussone (Uncem): più italiani che stranieri

Roma, 19 ottobre 2025 – Sono (anche) i ritornati, alla terra e alla montagna. Perché hanno lasciato la città e ripopolato piccoli centri che sembravano senza futuro, imprimendo una svolta. Il cambiamento climatico ha convinto a spostarsi in alta quota anche Luca Mercalli. Tra il 2019 e il 2023, per la prima volta, sono stati più italiani che stranieri (64mila contro 36mila), e questa è stata la vera novità. Nel 2024 il trend positivo è proseguito (+35mila residenti), ma è tornata a farsi sentire la maggioranza di chi arriva dall’estero (22mila). Su questo è ancora presto per fare un’analisi. Più consolidata “la carica dei centomila”, come la definisce Marco Bussone, presidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani). L’ultimo rapporto sulle montagne d’Italia di colpo fa sbiadire molti cliché. Anche sull’imprenditoria giovanile, che “inaspettatamente” in quota presenta un’intensità superiore a quella media del Paese, concentrandosi nel Nord-Ovest.

Jessica Vaccari, 31 anni, pastore e mamma di una bimba di 5, nella sua fattoria sull'Appennino bolognese

Guardando agli italiani: i protagonisti di questa marcia silenziosa sono ventenni, trentenni ma anche cinquantenni e pensionati. Un giorno hanno fatto una svolta a U lungo la strada, ri-conquistati dalla terra dei nonni. Hanno rinunciato alla vita di città che per i loro padri era stata una conquista. Coltivano ortaggi, producono miele o allevano capre. Sono storie che da individuali diventano collettive. Questi spostamenti “sono un fenomeno che riguarda in particolare il Nord dell’Appennino, Toscana, Emilia Romagna e arco alpino”.

Torniamo allora al rapporto Uncem. Alle quasi centomila persone che tra il 2019 e il 2023 hanno scelto di vivere in un comune di montagna. Chiosa Bussone: “Naturalmente il saldo migratorio è diverso da quello naturale della popolazione. L’Italia perderà 5 milioni di abitanti nei prossimi quindici anni. In tutto il Paese, non solo nelle aree montane, abbiamo una percentuale di morti che supera quella dei nati. Realtà dovuta prima di tutto a fattori culturali, difficilmente contrastabili con politiche, almeno nel brevissimo periodo. In questa crisi demografica, noi analizziamo fattori che fino a qualche anno fa non consideravamo, cioè quanto le persone si trasferiscano da comuni non montani a comuni montani. E scopriamo che questo saldo migratorio è positivo del 10 per mille, quindi dell’1%, tra il 2019 e il 2023. Con dati del 2024 che confermano la tendenza”.

Marco Bussone è presidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani)

Dunque fino a due anni fa più italiani che stranieri, sottolinea il presidente, “e questa è stata la differenza rispetto all’edizione precedente del rapporto Uncem, che risale al 2017”, quando le filiere produttive si salvavano per il meccanismo inverso. “Abbiamo analizzato in particolare gli ultimi quindici anni – chiarisce Bussone -, il rapporto fa una distinzione fra i quinquenni, parlando appunto di una stagione del risveglio, tra il 2019 e il 2023, dopo una fase in cui vi è stata una forte contrazione”.

Nelle aree montane del nostro Paese vivono quasi 9 milioni di persone. Questa tendenza che riguarda soprattutto il Nord, ci autorizza a dire che le zone si stanno ripopolando? “Ci autorizza a dire che c’è un cosiddetto neo popolamento – corregge -, cioè ci sono persone che vogliono andare a vivere su quei territori. Dove si continua a morire di più e a nascere di meno. Ma grazie a chi si trasferisce, noi abbiamo ancora un futuro. Altrimenti i nostri piccoli comuni, dove l’invecchiamento è maggiore rispetto alle aree urbane, nel giro di vent’anni non esisterebbero più”.

Ma perché si compie questo passo? Le motivazioni sono tante. Non solo quelle economiche – in primo piano il costo delle case e in genere la voce alloggio, che si mangia gran parte dello stipendio, in città – ma emergono anche ragioni più profonde, come l’esigenza di far crescere i figli in un ambiente più sano e il desiderio di rallentare, rispetto a ritmi sempre più alienanti.

“Le motivazioni sono moltissime, spesso di difficile indagine e poco uniformabili – sintetizza il presidente Uncem -. Ma oltre le spiegazioni di carattere individuale, ci sono alcuni fenomeni che accompagnano quella che abbiamo chiamato la carica dei centomila”. Non è un caso che la tendenza risalga alla pandemia da Covid, “che ha visto un’attenzione maggiore per le aree rurali e montane del paese, a fronte di città sempre troppo piene e di quartieri urbani dove, e questo è il secondo fattore, la qualità della vita è diminuita notevolmente. Perché non c’è più l’ascensore sociale degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, post boom economico”.

Aiuta a compiere questa scelta anche la possibilità del telelavoro (quando la connessione regge). Ma pesano, come si diceva, anche le ragioni economiche, perchè “il costo della vita e delle abitazioni in quei territori è molto diverso rispetto ai quartieri delle città”.

Guardando all’età, “sono soprattutto due le fasce di popolazione coinvolte da questo fenomeno, gli under 40 con bambini e gli over 70, quindi i pensionati. Alle istituzioni chiedono asili e scuole, assistenza e sanità efficiente. Lo stato sociale deve organizzarsi e modellare i servizi”.

Dalla viabilità al digital divide: il cantiere montagna è ancora affollato di problemi da risolvere. “Ma chi si trasferisce – mette in fila Bussone - chiede prima di tutto asili, doposcuola, reti di trasporti pubblici adeguate. Gli ultrasettantenni vogliono poter contare sulla presenza di medici di base e ospedali vicini. E su questo bisogna lavorare, per evitare che il fenomeno sia fragile”.