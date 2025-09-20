Risarcimento danni da software nella direttiva Ue 2853. Ma vale anche per l’intelligenza artificiale?

Roma, 20 settembre 2025 – Responsabilità per danno da prodotti difettosi. Cosa cambia con la direttiva Ue 2853 del 2024, che entrerà in vigore entro dicembre dell'anno prossimo? In teoria moltissimo, come spiega Emmanuela Bertucci, avvocato di Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori). La premessa: "Le norme si applicano in tutti i Paesi della Ue. La direttiva introduce la responsabilità per i danni anche psicologici provocati da un prodotto difettoso".

Riconosciuti i danni da aggiornamento software

"La direttiva precedente, che risaliva all'85, prevedeva la responsabilità solo per i danni materiali, qui invece si introduce il concetto di software. Quindi ad esempio il danno che può provocare l'aggiornamento software, ad esempio per la perdita di dati". E questo è il cuore della direttiva. "Se ad esempio dopo un aggiornamento perdo dati e foto, per la direttiva posso essere risarcito".

Chi risponde dei danni

Sotto la lente della direttiva "tutti i soggetti che concorrono alla commercializzazione del prodotto", quindi non solo il fabbricante "ma anche il distributore, il fornitore, la piattaforma online".

"Dal punto di vista soggettivo sull'ampliamento della platea non si parla solo dei fabbricanti ma anche degli importatori da extra Ue. Questa cosa è particolarmente importante perché la Ue è un mercato digitale piccolo. Diverso invece il discorso per il soggetto che è importatore in Ue o fornitore di piattaforme online localizzato in Ue. Cosa vuol dire? Che se quel bene lo compro direttamente dal firnitore Usa o cinese, non è coperto. Se invece lo acquisto da una piattaforma a cui si applica la direttiva, è coperto. Quindi, questo può essere un discrimine molto importante. L'ombrello della direttiva si applica se il produttore ha una base nella Ue. Questo è un aspetto molto rilevante, anche per i consumatori".

Come si dimostrano i diritti

"Sull'onere probatorio la Direttiva interviene in modo assolutamente efficace. Come faccio a provare che un aggiornamento software mi ha provocato un danno, con la perdita dell'archivio? Dovrei chiamare un esercito di ingegneri informatici che mi chiedono 15mila euro. Invece no. Perché posso chiedere la divulgazione delle prove alla mia controparte e su questo si crea una presunzione". In altre parole, "se la controparte non mi porta le prove o se è troppo difficile per il consumatore raggiungere la prova, si opera per presunzione". Quindi "è sufficiente la probabilità del nesso di causa fra la perdita del mio archivio e l'aggiornamento". In altre parole, "non sta a me consumatore l'onere della prova".

La nuova frontiera da intelligenza artificiale

Ma si potranno chiedere i danni anche per un Chatbot? Quindi entra in campo anche per l'intelligenza artificiale? "La direttiva crea sicuramente una cornice plausibile per questo tipo di danno. Non in modo netto. Questo sarà uno dei fronti più interessanti, dal punto di vista dell'applicazione giurisprudenziale. Perché se mi rompe il dito è un discorso. Ma ricollegare il danno psicologico suito da un figlio che è andato in depressione perché lo spasimante ChatGpt lo ha ferito, secondo me può rientrare nell'applicazione di questa direttiva. Qui stiamo parlando proprio di filosofia del diritto, filosofia dell'umanità. Questo tocca il tema della costruzione dell'algoritmo. E questa, che ha una sua componente sperimentale, si può ritenere o meno difettosa? Questa domanda sarà probabilmente una delle frontiere delle valutazioni legali dei prossimi anni. Oggi non c'è una risposta a questo".

"Necessaria un’assistenza tecnica”

"Non si può prescindere da un'assistenza tecnica, qualsiasi importatore o soggetto la pelle la vende cara. Il paradosso è: se oggi devo fare una causa di risarcimento danno contro un so0ggetto stabilito in Italia, la mia causa durerà tantissimo. Se invece devo presentare un ricorso per un soggetto europeo, la procedura è assolutamente più snella. Quindi è più semplice la via della mia controparte Ue che non italiana. E questo è un paradosso".