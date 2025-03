Risarcimento danni da buche stradali, come si ottiene? L’avvocato: ecco quando non ne abbiamo diritto

Roma, 2 marzo 2025 – Risarcimento da buche stradali, come si ottiene? E quando non ne abbiamo diritto? Lo abbiamo chiesto a Ivana Russo, avvocato dell’Unione nazionale consumatori.

Buche stradali, ma come si formano? Ecco cosa sapere

Buche stradali, come si ottiene il risarcimento

“La premessa: l’ente che ha in custodia la strada deve anche garantirne la manutenzione, ai sensi del codice civile, articolo 2051. Quindi, il cittadino che non per sua colpa abbia un danno da una buca stradale deve allertare subito le forze dell’ordine, in modo che la situazione sia cristallizzata anche dalla pubblica autorità e questo possa avvantaggiare se si decide di andare avanti in un eventuale giudizio. Bene anche avere testimoni che possano aiutare ad ottenere il risarcimento”.

Buche stradali e risarcimenti, come muoversi

“Ci sono due passaggi fondamentali – raccomanda il legale -. Bisogna comunicare il sinistro all’ente manutentore della strada e mettere in mora l’ente, mandando una lettera cautelativa, fornendo magari i nomi di testimoni. Se oltre al danno del veicolo il cittadino ha riportato lesioni personali, ad esempio da pedoni o ciclisti, può chiedere il risarcimento anche per questo. In quel caso, è importante recarsi subito al pronto soccorso. Ed è importante soprattutto accertarsi che i medici riportino esattamente sul verbale che l’incidente è avvenuto per strada, che quindi si tratta di un evento accidentale”.

Come si prova il danno

“La giurisprudenza su questo è abbastanza ondivaga. La Cassazione nel 2024 si è pronunciata e ha stabilito che il cittadino deve provare solo il danno derivante dalla buca stradale o comunque da quella circostanza che lo ha provocato. Quello che è importante, quindi, è provare che se non ci fosse stata la buca, la persona non avrebbe riportato la lesione alla caviglia, per dire”. Sembra una strada molto in salita. “Ma il nostro orientamento giuridico pone anche delle alternative. Se la richiesta è fondata, ci sono anche strade alternative al giudizio, come la negoziazione, che ci permettono di trovare un accordo in sedi conciliative, che non siano i giudici di pace”.

Quali sono i tempi medi per una causa

“Una causa – ammette l’avvocato dell’Unione nazionale consumatori – potrebbe comportare anche tre-quattro anni di giudizio”.

Ed è possibile stipulare un’assicurazione che ci tuteli anche per questo?

“Un cittadino può avere un’assicurazione legata alle lesioni, ma non a questa specifica circostanza. Tuttavia, ricordiamoci che l’ente responsabile della strada devono avere obbligatoriamente un’assicurazione che copre anche questo tipo di danni”.

Quando non abbiamo diritto al risarcimento

“Ad esempio quando la buca era segnalata e ben visibile. Vale lo stesso ragionamento anche in caso di frana, dev’essere valutato se quella circostanza fosse prevedibile o meno”.

Causa persa o no?

“Non è una causa persa. Vero però che il cittadino deve scontrarsi con le lungaggini processuali. A volte i tempi sono imbarazzanti. L’ultimo caso sul quale si è espressa la Cassazione, derivava da un sinistro aperto quasi 15 anni prima. Quindi anche questo è da tenere in considerazione. Tuttavia, tengo a precisare che questo non deve essere un motivo per far sì che il cittadino non provi ad ottenere giustizia. Se non lottiamo per i nostri diritti, non facciamo altro che produrre un sistema che in realtà ci viene contro. Se nessuno, spaventato dai costi della giustizia o dai tempi processuali, non cerca di difendere i propri diritti, il primo a perdere è lo Stato. Ed è il senso di giustizia. Si possono sempre trovare alternative. Oggi, rispetto al passato, è possibile anche che sia il giudice stesso in prima udienza a fare una proposta. Oggi è quasi diventato un passaggio obbligato”.

Cosa dice la Cassazione

“La Cassazione ha dato un contributo validissimo. Perché è intervenuta sull’onere della prova. Il cittadino non deve provare che la strada fosse in cattivo stato di manutenzione ma solo che il danno scaturito è la conseguenza di un’insidia contro la quale si è scontrato. Mentre l’amministrazione è sempre tenuta a provare di aver fatto la manutenzione”.