Piante velenose, dal colchico alla ricina. Tossine potentissime (usate anche dalle spie)

Roma, 23 agosto 2025 - Si prepara a vedere gli intossicati da funghi ma anche da colchico d’autunno (Colchicum autumnale), quello che a fine estate, purtroppo, qualcuno continua a raccogliere perché lo scambia per zafferano e così si avvelena: non ci sono antidoti alla colchicina, tossina potentissima che ha provocato morti anche nel nostro Paese.

Donata Favretto, responsabile del laboratorio di tossicologia all’università di Padova, ogni anno fa i conti con le piante killer che ci fanno ammalare o addirittura morire.

“Ci prepariamo anche agli avvelenamenti da funghi – spiega la scienziata al telefono con Quotidiano.net -. Ogni anno è così, i casi arrivano soprattutto tra fine agosto e settembre, anche se ormai le temperature non sono più autunnali. Lo stesso vale per il colchico, che nella stessa stagione comincia a fiorire anche qui, sull’Altopiano di Asiago. La possibilità di sopravvivere dipende sempre dalle quantità che si ingeriscono. È la dose che fa il veleno. Anche se per alcune sostanze, tipo la tossina botulinica, basta davvero un niente per avere un effetto mortale”.

Gli scienziati si raccomandano addirittura di non toccare neppure il colchico d’autunno, perché quest’erba velenosa e altamente tossica può danneggiare anche la pelle con il solo contatto. “La buona regola: guarda e lascia là”, scherza ma non troppo la dottoressa Favretto.

A questo link le info di Tossicologi forensi italiani

Ma c’è un altro veleno letale che affonda le radici nelle spy story (e nei fatti di cronaca nera). La ricina, infatti, è stata usata dalle spie russe e dai terroristi, per gli scienziati è un’impresa anche scovarla nelle autopsie. “Una tossina potentissima, ne basta una piccolissima quantità per uccidere”, è la sintesi della prof. Da tenere a mente che la pianta cresce anche in modo spontaneo.

Colchico d'autunno: ogni anno ci sono intossicati che cucinano questa pianta velenosissima scambiandola per zafferano

Ma se per ora, quest’anno, gli avvelenamenti da erbe sono stati scongiurati, il laboratorio di Favretto per tutta l’estate ha visto “moltissime sostanze stupefacenti”. All’appello manca solo il Fentanyl , anche se il suo arrivo è comunque documentato nel nostro paese, con un sequestro a Perugia. “Anche noi, come tutte le tossicologie forensi d’Italia, siamo nel piano del governo per la prevenzione e il contrasto a questa droga”, la stessa che negli Usa ha provocato disastri.

Ma anche in cucina, ciclicamente, si ripetono intossicazioni e avvelenamenti da scambio di prodotti. Chiarisce Fabrizio Anniballi dell’Iss: "Nel corso degli anni si sono verificati diversi allarmi, alcune piante possono essere scambiate per altre, ad esempio gli spinaci con la mandragora o la cima di rapa con lo stramonio. In alcune fasi queste due piante sono molto simili, è difficile distinguerle, accorgersi della differenza. Se, ad esempio, compriamo il broccoletto romano e lo puliamo in casa, piantina per piantina, abbiamo la capacità di verificare, un minimo di campanello d'allarme può scattare. Ma a livello industriale, invece, è più difficile. Perché la raccolta è del tutto meccanizzata e non c'è l'occhio attento dell'uomo”. Lo stramonio “contiene un alcaloide, l'atropina, che provoca allucinazioni, negli anni in cui si fumava era proprio utilizzato con questo scopo”.