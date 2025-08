Pesce scorpione, cosa fare se si viene punti? La scoperta dell’acqua calda

Roma, 1 agosto 2025 – Pesce scorpione ma non solo: quali sono gli animali – a partire dalle specie aliene invasive – a cui fare attenzione nel Mediterraneo? E quali problemi sanitari possono provocare all’uomo? Lo abbiamo chiesto a Daniele Manno – The remote paramedic – un’esperienza in ambienti estremi ma anche nel Mare Nostrum, sempre più tropicalizzato per i cambiamenti climatici.

Daniele Manno, The remote paramedic, spiega quali sono le precauzioni da prendere nell'incontro con i pesci tropicali che ormai popolano il Mediterraneo

Che problemi può provocare all’uomo l’incontro – non cercato – con il pesce scorpione (o leone)? Le scuole di pensiero sono diverse, c’è chi tende a tranquillizzare e chi sottolinea i rischi. “Diciamo così – risponde Manno -. Non dobbiamo dare l’idea che questi pesci siano lì ad aspettare noi. Però può capitare che chi è in mare non se ne accorga subito. A Cuba ho scattato fotografie del pesce scorpione in acqua anche molto bassa, qui in Italia non mi è ancora capitato di incontrarlo ma Francesco Tiralongo, professore all’Università di Catania, mi ha spiegato che è ormai avvistato stabilmente in Sicilia e ora in Calabria. Non è un pesce da profondità. Ed è ben ben protetto dal suo sistema di aculei. Quindi bisogna fare attenzione”.

Qui info sulla campagna Ispra ‘Attenti a quei 4!’

Gli aculei del pesce scorpione, ricorda Manno, “sono veleniferi, la tossina è anche abbastanza dolorosa e anche abbastanza rapida. Normalmente, come capita anche per le tracine, potrebbe intercorrere un periodo che va tra la mezz’ora e i 90 minuti perché ne sentiamo gli effetti. Ma, come dico sempre nei miei corsi, dipende. Nella realtà le regole rigide non funzionano. La cosa importante è la reattività della persona, l’attenzione in acqua, questo sicuramente fa la differenza. E molto dipende da quanta tossina viene inoculata, la base per capire l’evolversi del dolore e della situazione. Non solo. Ricordiamoci che essendo la tossina una sostanza estranea al nostro corpo, con la quale magari non siamo mai entrati in contatto prima, potrebbe scatenare anche una reazione anafilattica. Diventa un problema se provoca una difficoltà respiratoria in acqua, ad esempio”.

Una cosa importante da sottolineare, mette l’evidenziatore Manno, “è che la tossina del pesce scorpione è termolabile, quindi il rimedio è tenere la parte che entra in contatto in acqua calda fino a 40-45°, il massimo della tolleranza, per il periodo più prolungato possibile. Sulle spiagge molto affollate, la temperatura della sabbia può raggiungere i 60°. Anche questo può diventare un rimedio estemporaneo per lenire nell’immediato un dolore anche abbastanza acuto”.

Tra i pesci che possono provocare danni sanitari all’uomo ci sono prima di tutto “tracine e meduse - ricorda Manno -. Delle prime nel Mediterraneo vivono quattro specie. Parliamo di un pesce molto territoriale, non è vero che scappa sempre, ha aculei anche a fianco delle branchie, con quelli lateralmente riesce a pungere. Delle seconde abbiamo 12 tipi prevalenti che possono avere un interesse sanitario”.

Un discorso a parte merita il pesce palla, può provocare danni seri all’uomo, fino alla morte, già segnalato dall’Ispra nella campagna ‘Attenti a quei quattro’. “Con Tiralongo abbiamo fatto un video insieme per spiegare gli effetti. Ricordiamoci che la sua carne contiene una tossina TTX, non è termolabile ma è molto velenosa. Non esiste antidoto. Quindi può essere mortale, non è sempre matematico ma chi lo mangia può rischiare di morire”.

Ma alla fine, qual è il consiglio da dare a chi frequenta il Mediterraneo, mare sempre più tropicalizzato? “Bisogna avere la consapevolezza che questi animali ci possono essere, bisogna fare attenzione. Chiaro, non siamo in Australia. Però cominciamo a vedere la presenza di pesci che ci possono dare fastidio. Il tempo della disinvoltura è finito”.