La storia di Armando, ingegnere nucleare e volontario Auser: così insegno l’informatica ai pensionati

Cantù (Como) – Come ti aspetti un volontario Auser? Come Armando Borghi, 76 anni e un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Ingegneria nucleare, si è sempre occupato di informatica e ha sempre avuto responsabilità e contatto con il cliente, “che vuole tutto perfetto, pagando il meno possibile”, tanto per essere chiari.

Borghi vive a Cantù (Como) ed è volontario dell’associazione da almeno 10 anni. “Tengo corsi, nelle nostre università popolari o della terza età, le lezioni non riguardano solo storia e scienza ma da tantissimo tempo anche informatica. Sono riuscito a coinvolgere due miei ex colleghi in tutta l’attività, a cominciare dall’utilizzo dei computer che abbiamo in sede”. Eh già perché appena lo hanno visto entrare e hanno letto il suo curriculum, sono fioccate le richieste: la posta non funziona, l’excell ha dei problemi, come faccio a fare questa cosa e quest’altra…

Armando Borghi, 76 anni, ingegnere nucleare esperto di informatica, da 10 anni volontario Auser a Cantù (Como): insegna ai pensionati come usare computer e telefonino. tra gli scogli, racconta, lo Spid e i servizi bancari

Ricorda l’ingegnere che anni fa, “prima del Covid, c’erano persone che partecipavano ai corsi di informatica e non sapevano fare le maiuscole sulla tastiera”. Nessuno si scandalizza, basta spiegarlo. Ma che età hanno le persone e quali sono le difficoltà maggiori nell’incontro-scontro con la burocrazia? “La media è dall’età di pensione in avanti – segnala Borghi -. Provo a dirla così: sono persone che per almeno tre volte hanno chiesto aiuto a figli e nipoti e si sono sentiti rispondere, non te lo spiego più, te l'ho già detto venti volte". Ecco.

L'ingegnere non si è perso d'animo, ha incassato la realtà delle cose e l'anno scorso ne ha fatto il sottotitolo di un corso, "Tutto quello che avete chiesto a figli e nipoti" (senza troppo successo). A lezione con i pc portatili, "chi partecipava ammetteva di non ricordarsi più come si fanno certe operazioni. Parliamo anche di corsi su come sfruttare il cellulare, dove abbiamo tutte le informazioni che riguardano le connessioni". Esempio, "come ti va il Bluetooh o il wifi sull'auto, come sfruttarlo quando si è in giro per il mondo".

C'è "sicuramente lo Spid - annota il volontario Auser - a mettere in crisi gli anziani quando si devono rivolgere alla burocrazia. Proprio per quell’ostacolo la persona non inizia neppure la pratica per chiedere il servizio. E poi ci sono tutte le operazioni bancarie: poter fare un bonifico da casa o un trasferimento di denaro a un figlio è una cosa banalissima, molti invece persistono ad andare in banca, pagando ad esempio cifre più alte per il servizio". Il bisogno è davvero grande, anche per questo "abbiamo aperto uno sportello il giovedì pomeriggio, raccogliamo le domande su tutto il mondo dell'informatica. Ovviamente non sappiamo rispondere a tutto, per questo ci informiamo e rispondiamo la settimana successiva". Lei vive in una regione ricca, anche di servizi. Se dovesse fare una sintesi tra anziani e burocrazia: le persone sono tagliate fuori? "Direi proprio di sì. Qualcuno prova a organizzarsi, si fa mandare le comunicazioni sul cellulare di un figlio. Ma gli ostacoli restano. Tra i tanti c’è sicuramente la consultazione del fascicolo sanitario, che non è affatto abituale".