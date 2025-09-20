Chi è Francesco Barberini: “Vi racconto i pappagalli alieni”

Roma, 20 settembre 2025 - Il parrocchetto dal collare, insomma il pappagallo verde - specie aliena invasiva - "si è diffuso in Italia con il parrocchetto monaco in tutte le grandi città come Bologna, Roma o Genova ma anche nelle campagne. E si è adattato benissimo". Parte da questa premessa Francesco Barberini, 18 anni, ornitologo e scrittore, nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella a 10 anni per i suoi meriti, anche di divulgatore.

Il parrocchetto verde dal collare è una specie aliena invasiva che in Italia ha colonizzato parchi cittadini e campagne

"Il parrocchetto dal collare - spiega Barberini al telefono con Quotidiano.net - è originario di Africa, India e Indocina mentre il parrocchetto monaco arriva dal Sud America". Queste specie, prosegue nel suo racconto Barberini, "hanno iniziato a colonizzare i nostri territori quando sono scappati o sono stati liberati. Perché basta una coppia, la crescita è davvero esponenziale e velocissima".

Andando a ritroso nella nostra storia: "La cosa particolare è che già i Medici amavano tenere pappagalli nelle voliere. Questi animali hanno sempre suscitato ammirazione per il loro fascino e i colori sgargianti".

I parrocchetti dal collare sono animali pendolari, "volano molto, ad esempio compiono grandi spostamenti per nutrirsi e poi tornare al nido".

E come molte altre specie aliene invasive, ci consegnano, sottolinea il giovane ornitologo, "un grande interrogativo: che cosa ne facciamo? Come ci comportiamo?". Perché i danni sono evidenti, ad esempio "il parrocchetto dal collare fa il nido nelle cavità scavate dai picchi e così ruba quel posto a tante altre specie". Ma i danni si riversano anche in agricoltura, "perché mangiano di tutto, dai semi di platano alle coltivazioni".

In tutto questo, scontiamo sicuramente una nostra superficialità, anche negli 'innamoramenti' per questi animali esotici. Barberini pesca nel suo archivio e ricorda che "a fine Ottocento a New York vennero introdotte tutte le specie di uccelli descritte da Shakespeare".

"Oggi la situazione è imprevedibile - conclude il giovanissimo divulgatore - e il discorso è anche etico. Ma se osserviamo problemi per la conservazione delle specie, dobbiamo darci delle linee guida per arginare un po' la situazione".

Nel frattempo il cambiamento climatico incide sempre di più anche sulla vita degli animali e sul ciclo degli uccelli migratori, "nel corso della storia sono stati vettori che hanno trasportato semi da isole lontane ma anche virus". Per fare qualche esempio, "oggi le rondini arrivano prima, a fine febbraio. Altri uccelli addirittura non migrano più come il nibbio bruno. Perché gli inverni ormai sono caldi".