Pappagalli verdi specie aliena, “l’invasione dei parrocchetti non si arresta”

Roma, 20 settembre 2025 - I parrocchetti verdi dal collare, specie aliena invasiva (Psittakula krameri) hanno ormai invaso l'Italia, le città e le campagne. E sono tra gli animali esotici che compriamo per la loro bellezza e che poi liberiamo, ad esempio perché ce ne stanchiamo o non siamo più in grado di prendercene cura. Capita anche con i pitoni e con le tartarughe alligatore.

Questi pappagallini ‘pendolari’ hanno colonizzato i parchi cittadini ma anche le campagne. Si muovono in gruppo, "sono molto agguerriti e quando trovano il cibo scacciano le specie autoctone", spiega Nadia Caselli, responsabile del Centro recupero fauna selvatica Otus di Bologna. La stessa lotta si sta verificando nel Mar Mediterraneo, il più invaso al mondo dagli alieni, dal pesce scorpione alla triglia del Mar Rosso.

La proliferazione sotto le Due Torri viene fatta risalire a un evento remoto. "Ormai 40 anni fa - racconta Caselli - a Budrio, centro alle porte di Bologna, sono state liberate diverse coppie da una voliera di un'abitazione privata perché i proprietari che lasciavano la casa". Da lì, è iniziata l'invasione.

A questo link le info di Ispra sulle specie aliene

Piero Genovesi dell'Ispra, tra i maggiori esperti al mondo di specie aliene invasive, ricorda nel suo libro anche i parrocchetti per spiegare che "anche gli animaletti c he portiamo nelle nostre case, e che poi si possono rivelare fortemente invasivi se rilasciati in natura, si presentano con i volti dolci e amichevoli di simpatici scoiattoli, tartarughine colorate o pappagallini vivaci, come i parrocchetti dal collare che vediamo nelle nostre città". Il fattore cambiamento climatico Naturalmente il fattore cambiamento climatico è tra quelli che favoriscono il proliferare di alcune specie, il parrocchetto - tra i paesi d'origine anchei il Pakistan - è tra queste. "Quando aperto il centro nel 1990 ce ne segnalavano uno ogni tanto - ricorda ancora Nadia Caselli -. Ma poi la situazione è degenerata". Al Centro ne è stato appena consegnato un esemplare infortunato, che ha finito il suo volo contro una vetrata.

Il parrocchetto verde è dannoso per le specie autoctone ma anche per le coltivazioni agricole. Perché, come il pappagallo monaco, è molto vorace. Non solo. "Chi mette le mangiatoie vede sparire i pasti di fringuelli e pettirossi. Questi arrivano e mandano via gli altri. Insomma colonizzano territorio e cibo", è la sintesi di Caselli, che nel Centro Otus vede arrivare ogni anno 7.200 animali.