Ollolai (Nuoro), sogno di “145mila americani”. Il sindaco: il mio patto con i nomadi digitali

Ollolai (Nuoro), 18 ottobre 2025 – Francesco Columbu, sindaco di Ollolai (Nuoro), poco più di 1.100 abitanti poco sotto i mille metri e una fama mondiale: anche la Cnn l’anno scorso ha parlato della sua trovata, quando offriva le case a un dollaro agli americani preoccupati dalla vittoria di Donald Trump. E con abile marketing, sfruttando una certa ondata mediatica, il sindaco – viticoltore con laurea - li invitava in Sardegna. Quella spinta non si è fermata, alla fine The Donald era solo il pretesto.

Oggi trasferirsi in montagna è diventata una tendenza in tutta Italia, certifica l’ultimo rapporto Unce. A muoversi sono gli stranieri ma anche moltissimi italiani, anche per il costo delle case.

A questo link, il sito che invita gli americani ad Ollolai

"L'ho detto anche in Regione, noi abbiamo fatto uno spot per la Sardegna senza precedenti – gongola il sindaco -. Quando si arriva a 20 milioni di visualizzazioni in America e in Giappone, ci dobbiamo porre una domanda: siamo capaci di vendere qualcosa? Abbiamo ricevuto una valanga di richieste, 145mila americani si vorrebbero trasferire. Allora ho chiesto in Regione: avete capito il potenziale che abbiamo o no?”.

“Ho fatto tutto con un budget di 20mila euro – rimarca il sindaco -. E mi sono occupato di nomadi digitali, ne sono arrivati dieci, ho sostenuto il progetto con i fondi del Comune”.

Ma cosa prevede il soggiorno? “La formula è questa: i nomadi digitali rimangono qui un mese, io pago la casa, loro lavorano da remoto. Dimostrando che si può fare smart working o andarsene al mare, con un’ora di auto”. Poi il sindaco si toglie un sassolino dalle scarpe: “Ho chiesto aiuto in Regione, ancora non mi hanno risposto”.

Il sito ‘Live in Ollolai’ è stato realizzato “con l’aiuto di mio fratello, che fa il programmatore ed era negli Usa quando lo abbiamo pensato. Mi hanno dato del provocatore. Ho risposto: provocatore o no, ho anche le cartelle dove chi ci scrive motiva il suo desiderio di trasferirsi. E questo rappresenta sicuramente il dato più interessante. C'è anche chi ha problemi economici, perché il costo della vita è salito parecchio. Ma la maggior parte di chi ci ha scritto è un professionista. Lo spirito della nostra iniziativa è anche questo, che chi arriva da noi possa lasciare qualcosa al Paese”.

A scanso di equicovi, “naturalmente non sto pensando di portare 145mila persone in Sardegna. Abbiamo fatto uno studio da poco con mio fratello e un amico che ha lavorato alla Fao. Per avere un ritorno economico in un paese come il nostro, ci bastano trenta nomadi. Con trenta nomadi arrivano 400mila euro. Io lo dico ma non mi credono. Non si comprende che queste persone porteranno conoscenze e ci aiuteranno. In Italia stiamo pensando ancora al posto pubblico, giochiamo con il telefonino. Non abbiamo capito che il cellulare può essere uno strumento per lavorare. Quando ci sveglieremo?”.