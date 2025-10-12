Nitazeni, sequestri anche in Italia. La tossicologa: cosa sono e quali effetti provocano sulla salute

Milano, 12 ottobre 2025 - Nitazeni, dopo i sequestri è allarme anche in Italia. Che cosa sono? "Oppioidi sintetici, molecole sintetizzate in laboratorio, che può essere ovunque. Non necessitano di una pianta da coltivare e trattare. Si chiamano così perché vanno su quei recettori e hanno effetti simili a oppio e morfina". Valeria Petrolini, nel Consiglio direttivo Sitox (Società Italiana di Tossicologia) e medico del Centro antiveleni IRCCS Maugeri di Pavia, si occupa di droghe e tossicologia da una vita, da quando era studentessa. Su queste sostanze precisa: "Al momento non le possiamo ancora considerare un problema sanitario, anche per i decessi".

"Questo è un discorso che vale per tutte le nuove sostanze. Mentre per eroina, cocaina, cannabis, abbiamo un follow-up anche a 40 anni dall'uso. I nostri colleghi psichiatri cominciano a vedere una correlazione con l’insorgenza di psicosi, soprattutto nei giovani, di attacchi di panico. E stiamo cominciando a studiare adesso i danni agli organi e alla salute a lungo termine. Eravamo abituati a trattare un pool di 5-6 sostanze. Dal 2010 hanno cominciato ad essere introdotte nel mercato una serie di molecole di nuove droghe, Nuove sostanze psico attive, tendenti all'infinito. Sono ormai mille quelle identificate in Europa dall'Euda. E non significa che quello sia il numero reale, potrebbero essere molte di più".

Gli attacchi di panico, in particolare, a quali sostanze sono associati?

"Sono provocati ad esempio dai cannabinoidi sintetici, anche in questo caso non hanno nulla a che fare con i fitocannabinoidi. Sono state sintetizzate nel corso degli anni, nella ricerca di molecole che potessero essere utilizzate a scopo terapeutico, ma che poi sono state via via scartate per la loro tossicità. Tutte queste sostanze sono state recuperate dal mercato illecito. E vengono vendute come d'abuso".

Che cosa provocano?

"In acuto danno effetti estremamente pericolosi e molto inattesi da parte di chi inizialmente, dal nome, pensa invece di usare un cannobinoide. Stiamo ancora studiando che cosa possono provocare a lungo termine. In Lombardia da qualche mese abbiamo aperto un reparto che serve a curare i pazienti ma anche a studiare i danni organici e cerebrali provocati da queste sostanze".

Che età hanno i pazienti?

"Per ora il reparto è aperto solo ai maggiorenni, quella ai minorenni è più complessa. Hanno tra i 18 e i 25 anni, ma ci sono anche utilizzatori di 50-60 anni".

Restano, in generale, gli effetti devastanti della cocaina.

"Un disastro, anche per tanti morti misconosciuti, come infarti in età giovanile".

Anche i nitazeni sfuggono ai test ospedalieri.

"Questo vale per tutte le sostanze nuove, invisibili. I nitazeni danno sintomi caratteristici di un’overdose da oppioidi, abbastanza riconoscibili per un medico. Depressione dell’attività respiratoria, che è poi il problema principale che provoca la morte, coma e pupille strette, miosi. Come i fentanili".

L'Italia dal 2024 ha messo in piedi un Piano di prevenzione su Fentanyl e fentanili.

"Una cosa visionaria e pionieristica, dall'Italia è stata allargata ai paesi del G7. Perché si è deciso di prevenire. In America il problema del Fentanyl è devastante. In Europa, soprattutto nel Nord Europa, hanno preso più piede i nitazeni. Anche in Italia sono arrivati, ci sono stati dei sequestri".

L'antidoto.

"Il solito, Naloxone, un antagonista dei recettori degli oppioidi. Ma le quantità che eravamo abituati ad usare per le overdose da eroina o morfina, possono non essere assolutamente sufficienti".

Chi sono i consumatori di nitazeni e che età hanno?

"In Italia non abbiamo un quadro dei consumi, i casi sono sporadici, siamo in una fase di prevenzione. Sono sostanze da abuso da consumo solitario".

Cosa si cerca?

"Lo stesso effetto dell'eroina o della morfina, onirico".

Ogni giorno un chimico senza scrupoli inventa una nuova droga.

"Questo vale per tutto".

Qual è la comunicazione efficace, sulle droghe?

"Non è facile dirlo, se ci fosse una risposta semplice... Qui stiamo parlando di sostanze chimiche ma potremmo parlare di gioco d'azzardo, di smartphone... Tutte forme di dipendenza alle quali l'uomo è portato".

Che tipo di lavoro fate, sulla comunicazione?

"Stiamo facendo un lavoro nelle scuole, di prevenzione, almeno un tentativo di comunicare ai ragazzi l'aspetto negativo delle cose. Perché purtroppo sono martellati da messaggi estremamente accattivanti e invitanti. Anche da molti...".

Cattivi maestri?

"Diciamo così: noi possiamo fare i corsi nelle scuole, parlare con 5mila studenti. Poi arriva qualcuno che si mette su un palco a bere un certo drink e fa un milione di visualizzazioni. Sì, questo è frustrante".