Napoli, spacciatori a turno. Il comandante: vi spiego i rischi dell’Amnèsia (bagnata con eroina)

Napoli, 11 ottobre 2025 - Piazze di spaccio a Napoli come "veri e propri rami d'azienda, frange di un sistema più complesso, che è poi il mondo della criminalità organizzata".

Il maggiore dei carabinieri Giordano Tognoni, comandante della compagnia Napoli centro, parte da qui per spiegare il mercato degli stupefacenti in quella che resta una meravigliosa città di rango europeo. "L'impegno dello Stato è massimo - ribadisce -. L'attività preventiva e repressiva è quotidiana".

Si chiama cocaina rosa, va per la maggiore ma dentro c'è tutt'altro (foto Carabinieri Napoli)

Comandante, si parla di insospettabili a ore, che coprono i turni proprio come in fabbrica, e poi svaniscono. "Ovvio che, dovendo rispondere a una domanda che non si ferma ma resta attiva ad ogni ora del giorno e della notte, c'è la necessità di mantenere queste centrali dello spaccio costantemente in funzione – osserva il maggiore Tognoni -. Ed è sempre stato così, dalle Vele di Scampia al centro cittadino. Ogni volta l'acquirente è dietro l'angolo e il fabbisogno è costante. Quindi si usano persone poco conosciute, che coprono veri e propri turni".

Incensurati? "Direi più che altro volti nuovi – corregge il comandante di Napoli centro -. Non mi sorprende, rientra in una strategia dell'organizzazione criminale, finalizzata a dare meno nell'occhio e a evadere le investigazioni delle forze di polizia, che conoscono il territorio e i soggetti che si muovono in un determinato substrato criminale. Per questo le organizzazioni impiegano non tanto l'incensurato in quanto tale ma volti nuovi nell'ambiente e nella zona. Mettere in campo sempre le stesse persone nelle piazze di spaccio rischia di dare nell'occhio, soprattutto quando le forze di polizia sono molto presenti e molto attente". Dunque lo spaccio organizzato a turni è normale, “per garantire una copertura h 24 e soddisfare una domanda costante. Dall'altra c'è la necessità di impiegare persone non conosciute. Danno meno nell'occhio e quindi consentono all'organizzazione criminale di agire in maniera più tranquilla".

Ma, mentre in tutto il Paese resta l’allerta Fentanyl, qual è oggi, in particolare tra i giovanissimi, la droga più di tendenza? "Anche qui si va incontro alle mode del momento, con la premessa che i singoli quartieri sono animati da più piazze di spaccio – chiarisce il maggiore -. La cocaina rosa è stata sicuramente una novità. Ma restano sempre sul mercato cocaina, eroina, hascisc, marijuana, semplice o bagnata con l'eroina, la cosiddetta Amnèsia".

Che cos’è l’Amnèsia? "Una sostanza stupefacente di origine vegetale, che in alcuni casi, in fase di essicazione, viene bagnata con eroina liquida, per incrementarne il potenziale stupefacente, e può provocare temporanee amnesie. Era già stata riscontrata anche in passato. Tutti questi sono prodotti tradizionalmente presenti sul mercato. Variano a seconda della disponibilità economica e molto spesso anche dell'età del consumatore".

Un altro dato preoccupante è l’abbassamento dell’età di spacciatori e consumatori. "Abbiamo trovato anche 14enni implicati nello smercio al dettaglio – conferma l’ufficiale dei carabinieri -. Gli incarichi e le responsabilità molto spesso sono in linea con l'età anagrafica. Le nuove leve solitamente nelle fasi iniziali vengono impiegate con compiti di avvistamento delle forze dell'ordine o come vedette. Per il consumo, soprattutto per le droghe sintetiche, l'età si è abbassata sicuramente, rispetto a qualche anno fa".

La piazza di Napoli è sicuramente molto complessa ma "lo Stato è assolutamente presente, per garantire a una provincia così importante e alla cittadinanza quello che si merita – ribadisce il comandante Tognoni -. Siamo nel contesto di una grande città europea, l’impegno è massimo come su tutto il territorio nazionale, con attività preventiva e repressiva quotidiana”.