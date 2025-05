Impennata del morbillo, Bassetti: la sanità va ripensata. “Immunità di gregge? Oggi è una chimera”

Roma, 17 maggio 2025 – “Vinceranno loro, i microbi. Anzi, hanno già vinto. Sono più di noi, si riproducono più velocemente, impiegano mezz’ora, noi in media trent’anni. Per forza il mondo è loro, ci dobbiamo rendere conto che siamo noi gli ospiti. Anche gli esseri umani sono pieni di microbi, sono loro che ci consentono di vivere. Il nostro microbiota, il nostro intestino, ha miliardi di microbi, batteri, funghi, protozoi. Li abbiamo uccisi con gli antibiotici ma loro hanno imparato a resistere. Sono molto più furbi di noi”.

Morbillo in Italia: tra febbraio 2024 e gennaio 2025 i casi in Italia hanno superato quota mille: il nostro Paese è al penultimo posto in Europa, dopo la Romania

Professor Matteo Bassetti, infettivologo: negli Usa i casi di morbillo hanno superato quota mille.

“Ma sono sicuramente sottostimati e cresceranno ancora. Anche se, per fortuna, l’epidemia è concentrata in pochissimi Stati. In Texas, in particolare, stiamo parlando di un’area estesissima, con una densità di popolazione molto bassa, concentrata in 3-4 città”.

Intanto Kennedy junior sembra averci ripensato, sui vaccini.

“Veramente non si capisce davvero da che parte voglia andare l’amministrazione Trump. L’America rischia veramente grosso. Perdere la copertura vaccinale per il morbillo, la malattia infettiva più contagiosa al mondo, vuol dire mettere a rischio l’intera popolazione. Perché in America vivono tantissimi bambini immunodepressi in cui la vaccinazione non funziona, in tantissimi altri non si può fare, più tutti quelli che non sono vaccinati. Immaginiamoci che cosa potrebbe voler dire un’esplosione di casi in altri stati americani. Sarebbe il ritorno all’epoca del morbillo”.

C’era una volta l’immunità di gregge.

“Un gruppo di ricercatori ci ha appena avvisato, possiamo dirle addio. Quel 95% adesso sta diventando una chimera, negli Stati Uniti ma anche in Italia. Anche da noi la maggioranza delle regioni, purtroppo, non arriva alla soglia, addirittura in qualche caso si resta sotto il 90%. Vuol dire che la malattia torna ad essere endemica”.

Un ritorno agli anni Settanta?

“Sì, di questo passo ci arriveremo. Per questo abbiamo necessità di ripensare anche al nostro sistema sanitario. Perché bisogna provare a ragionare nella prospettiva dei 10-15 anni, non a un anno, come fanno purtroppo i nostri politici. Ed è evidente che se continua questo trend, per quell’epoca il morbillo tornerà ad essere una malattia che colpirà i bambini. Ma in Italia i reparti di malattie infettive pediatrici sono stati tutti chiusi, quelli con il classico isolamento. Sono rimaste aree all’interno delle pediatrie dove si possono mettere quando capitano i pazienti con infezione”.

Quindi, cosa serve?

“Forse, bisogna pensare che un ospedale pediatrico nel 2040 avrà bisogno nuovamente di stanze e strutture adatte a ricoverare i bambini con le malattie infettive contagiose”.

Questo ritorno indietro non si può scongiurare?

“E come si fa? La verità è che se siamo arrivati a questo punto, la colpa è solo una, quella della politica. Per quattro anni si è ripetuto, i vaccini fanno male, provocano autismo, miocarditi, uccidono… I no vax sono rimasti tali. Ma una parte di scettici dopo il Covid ha detto, i vaccini ammazzano, non facciamo più neanche gli altri. Il ragionamento è, tanto mio figlio avrà il beneficio dell’immunità di gregge. Ma oggi questo non vale più, perché abbiamo perso quel risultato”.

Qual è l’impatto sulla nostra vita?

“Spaventoso, il morbillo provoca fino al 25% di complicanze. Di solito si dice, da bambino ho fatto il morbillo, non mi è successo niente. Nell’immaginario collettivo è una stupidaggine. Certamente, di cento persone che prendono il morbillo, probabilmente la grande maggioranza lo fa in piedi. Ma poi c’è una percentuale significativa di persone che invece sviluppano complicanze: cerebrali, neurologiche, polmonari, epatiche. È una malattia sistemica gravissima. Si può morire di morbillo”.

Non è una malattia nuova.

“È riemergente, attenzione, vuol dire che è peggio di quando è scomparsa. C’è il rischio di mutazione del virus”.

Quali sono le altre malattie infettive che preoccupano di più?

“Metterei senz’altro come seconda la Dengue. Ha rappresentato un grande problema nel 2024 e si annuncia la stessa cosa nel 2025”.

L’anno scorso la grande paura, nelle Marche.

“E ha devastato il Sud America, l’anno scorso. Argentina, Brasile, Perù sono stati veramente folgorati da queste infezioni, con milioni di casi. Bisogna fare davvero molta attenzione. Trasmessa dalla zanzara tigre che è presente anche nelle nostre latitudini. Occorre fare prevenzione, uccidere le larve, questa è la stagione per la disinfestazione. Poi sicuramente ci deve preoccupare il virus West Nile, la febbre del Nilo occidentale, malattia emergente anche in Italia, ha fatto parecchi danni in Emilia Romagna e in Lombardia. Trasmessa sempre dalla zanzara, la Culex pipiens, quella che punge di notte”.

La zanzara si conferma l’animale più pericoloso al mondo.

“Sì. Anche se la vera emergenza mondiale è rappresentata dalle infezioni da batteri, resistenti agli antibiotici. Si calcola che nel 2050, se non facciamo nulla come non stiamo facendo, nel mondo ci saranno 40 milioni di morti, quella sarà la prima causa di decessi in tutto il pianeta. A quella data, moriranno 8 milioni di persone per il cancro, 40 per questo problema”.