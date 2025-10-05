Massimo Morelli, prof della Bocconi: “Le leggi scritte male ci costano il 5% del Pil”

Milano, 5 ottobre 2025 – La burocrazia delle leggi scritte male si mangia 110 miliardi, equivalente al 5% del Pil. Professore, come si arriva a questa cifra monstre?

“Calcolando ad esempio la riduzione di investimento da parte delle imprese che si trovano ad affrontare una maggiore incertezza legale, dovuta alla maggiore ambiguità delle norme. Poi c’è un effetto sulla minore creazione di business, un’incertezza su obblighi e diritti. Quindi, nel modello ci sono tutti questi vari potenziali effetti. Aggregandoli, si arriva a quella cifra”.

Massimo Morelli, economista, professore alla Bocconi dalla vastissima esperienza internazionale, risponde da Cambridge, dove si trova per un anno sabbatico. La sua storia buca lo schermo e lascia ammirati: cieco dall’età di 12 anni, quando sognava di diventare una star del basket, lui alto 2 metri e 11 centimetri, ha scalato invece le classifiche dell’accademia. In un lavoro firmato con Luigi Guiso, Claudio Michelacci e Tommaso Giommoni ha pesato il costo della burocrazia.

Quali sono gli elementi oggettivi per concludere che una frase è scritta male?

“Nel nostro lavoro ci siamo appoggiati ai manuali di scrittura delle leggi redatti dai giuristi stessi, come Sabino Cassese. Al di là della lunghezza, un elemento che rende una frase ambigua è il gerundio. Perché non si capisce bene se ci si sta riferendo al soggetto o al complemento, si perde parte della chiarezza sintattica”.

Chi sono i colpevoli?

“Sull’attribuzione di responsabilità abbiamo lavorato nel 2021, in un articolo abbiamo dimostrato che la responsabilità della cattiva scrittura delle leggi spessissimo è dovuta all’instabilità politica”.

Perché?

“Perché in quei periodi, i legislatori tendono ad avere un orizzonte temporale più breve. Sostanzialmente, hanno un vantaggio elettorale nell’attribuirsi o nell’essere parte di un gruppo che si attribuisce il merito di una riforma. Ma siccome la durata della legislatura è minore, l’elettore in genere non arriva a poter valutare la qualità della riforma stessa”.

Le sentenze poco chiare, scrivete anche, vengono ribaltate più spesso dalla Cassazione.

“Per mandato istituzionale la Suprema Corte si concentra esclusivamente sulla corretta interpretazione della legge. Sulla base di questo, può rovesciare o stoppare le decisioni. Se si guarda all’insieme delle sentenze, la presenza di leggi scritte male o scritte peggio, aumenta la probabilità della bocciatura. Perché rovesciare vuol dire in sostanza, guardate che avete sbagliato. Quindi, se ci sono leggi scritte male, è più facile ci sia un disaccordo tra Cassazione e tribunali di merito. Inevitabilmente, entrambi devono guardare per forza la stessa norma. Se è scritta in modo ambiguo, la probabilità che la interpretino in modo diverso è più alta".

Dall’America alla Gran Bretagna, lei ha una solidissima esperienza internazionale: esiste un paese virtuoso sulla burocrazia?

"Ho vissuto e lavorato per 22 anni negli Stati Uniti. In America c'è un paragone bellissimo tra leggi federali e leggi statali. Nel primo caso, ci sono fenomeni molto simili a quelli italiani. Ad esempio, in un certo periodo storico avevano eliminato la possibilità per deputati e senatori di mettere il nome sulle proposte di altri. In un biennio, il numero era passato da 5mila a 22mila per la necessità dei deputati di mostrare la loro attività, perché è con quello che poi si propongono all'elettore in futuro. Questo riempie di lavoro tutti gli altri che devono valutare, o votare. Quindi alla fine i provvedimenti sono peggiori, si arriva a una riduzione della qualità molto evidente. Invece nelle leggi statali questo non accade perché spesso vengono copiate da chi le ha scritte meglio. In sostanza, non ci si reinventa la ruota un'altra volta”.

La conclusione?

“Questo ci dice che a livello statale c'è una capacità maggiore di isolare la motivazione politica da quella legislativa. Quindi, in realtà dovremmo usare la sperimentazione fatta, per decidere la forma migliore da utilizzare anche per il livello più alto. Questo è un metodo interessante".

Lei è cieco dall'età di 12 anni eppure ha scalato le vette della conoscenza. Burocrazia implacabile, anche con i disabili?

"Il problema maggiore va sempre riportato alla politica. Se per esempio il governo riduce il supporto alle persone sorde, alzando la soglia di invalidità per ottenere apparecchi acustici, questa è una decisione politica. E ci sono persone che passano tutto il tempo a fare domande senza sapere che nel frattempo hanno cambiato la legge. Quindi le responsabilità sono quasi sempre politiche. Anche la burocrazia può essere utilissima, Weber sostiene che lo Stato deve averne una forte. Ma quando diventa kafkiana... Il burocrate normalmente è una brava persona". Ride.

Professore, qual è lo strumento tecnologico che l'aiuta di più?

"Uso software normali di lettura dello schermo che esistono da molti anni, quindi tecnologicamente non sono avanzatissimo. Oggi ci sono studenti non vedenti a Roma o a Milano che sono infinitamente più avanti e fanno anche programmazione. Oggi il giovane non vedente ha addirittura un vantaggio competitivo, a volte".