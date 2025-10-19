La scelta di Luca Mercalli: “Io, climatologo, oggi vivo in alta quota”

Vazon (Val di Susa), 19 ottobre 2025 – Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. Un titolo profetico per una scelta in anticipo sui tempi.

“Vivevo vicino a Torino, adesso abito a 1.650 metri, a Vazon, nel comune di Oulx, in Alta Valle di Susa. Studio il clima per mestiere, so benissimo cosa ci possiamo aspettare dal futuro. Mi sono detto, sarebbe stupido se non mi preparassi, come un medico che non cura se stesso. Così ho preso questa decisione, ormai otto anni fa”.

Quasi centomila persone (64mila sono italiani) trai l 2019 e il 2023 hanno scelto di trasferirsi in un comune della montagna: ecco i numeri del neo popolamento (Uncem)

Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana, nel 2020 nel suo libro pubblicato da Einaudi aveva spiegato nei dettagli la sua scelta.

Non si è mai pentito?

“Mai, anzi”.

L’altra faccia della medaglia sono i servizi, ad esempio una viabilità spesso precaria.

“E sull’argomento strade avrei mille cose da dire. Il nostro Comune non vuole spendere per le borgate, noi siamo lontani dal centro storico. Ma queste cose si possono cambiare”.

Poi bisogna fare i conti con il digital divide, il divario digitale.

“Vero, anche questo problema esiste. Per fortuna nella mia zona le connessioni funzionano benissimo. Ma sappiamo bene che la cosa non è comune”.

L’Uncem fotografa nei dettagli questa tendenza.

“Conosco bene il rapporto, lavoro con l’Unione dei comuni montani. Ho scritto il mio libro come un manifesto esplicito di adattamento al cambiamento climatico salendo in quota. Sono contento che anche molti altri abbiano recepito il messaggio. Una tendenza per ora piccola. Ma più fa caldo e più la gente che fa questa scelta numericamente comincia a contare”.

Quali sono i punti chiave del suo manifesto?

“Il primo è proprio questo: ricordiamoci che il clima continuerà a riscaldarsi in futuro. Di poco se faremo scelte opportune a livello mondiale per ridurre le emissioni. Cosa che però non stiamo facendo”.

Il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana

Quindi?

“In questo momento il cambiamento climatico galoppa. Ormai in pianura padana la temperatura più elevata finora rilevata è di 43 gradi. Tra 25 anni, potremmo raggiungere i 45-48 gradi a Milano. Quelli che oggi ci sono in Sicilia, a Siracusa siamo arrivati quasi a 49. Fra 25 anni, avremo più di 50 gradi nel Sud dell’Italia e 45-48 al Nord. Le città diventeranno sempre meno vivibili. A meno di non stare chiusi in casa con il condizionatore acceso dalla mattina alla sera. Quindi salire in quota è una scelta importante di adattamento”.

Da fare come?

“L’adattamento richiede tempo. Altrimenti è una fuga precipitosa. Invece dev’essere una scelta ponderata. Non si fugge con la valigia di cartone”.

Scendendo nei dettagli?

"Bisogna costruire un progetto di vita, ad esempio partendo dalla possibilità di poter ristrutturare edifici di bassa qualità. Perché la montagna è piena di case vecchie, da riadattare. Il secondo punto potrebbe essere proprio questo: non cementificare, non costruire niente di nuovo ma ristrutturare quello che c'è con metodi moderni, attraverso l'edilizia a risparmio energetico".

Lei ha ristrutturato un’antica baita. Come?

"Si alimenta quasi unicamente con i pannelli solari, con un eccezionale isolamento termico. Per cui non sono andato a peggiorare la situazione ambientale. Anche questa migrazione non deve portare danno alle zone di montagna. Cosa che invece è destinata a verificarsi se la facciamo in modo disordinato”.

Significa che ci dev'essere anche rispetto, non spirito di conquista?

“Sì, questo sicuramente. Ma ci dev'essere prima di tutto un progetto, altrimenti si scatena il caos. E il progetto lo devono gestire le amministrazioni come tali. I Comuni devono cominciare a capire che tra qualche anno questa sarà una tendenza. E devono attrezzarsi per dare i servizi, non cementificare ma recuperare le costruzioni che ci sono già. Insomma, ci sono scelte che vanno prese in anticipo. Bisogna pianificarle".

Ma i Comuni sono sul pezzo?

"No, abbiamo bisogno di un progetto, nazionale e locale, con le Regioni e le ex Province. Altrimenti, ognuno va da sé. Il progetto dev'essere proprio questo: lo spopolamento che è stato il leit motiv dell’ultimo mezzo secolo, invertirà il segno tra qualche anno. E bisogna essere pronti".

Cosa prevede?

"Il problema non sarà più lo spopolamento ma probabilmente un flusso eccessivo. Che deve essere distribuito, in base alle capacità del territorio. Ci sono già oggi aree troppo frequentate. Per esempio le zone montane turistiche. Non è in quelle che dobbiamo incidere. Dobbiamo invece indirizzarci alle zone marginali, spopolate. Ed è lì che c'è il grande bacino da riattivare. Non si fa la migrazione contro il clima andando tutti a Cortina. Anche perché lì le case costano più di dieci milioni l'una. Invece possiamo scegliere i piccoli borghi dove le case addirittura non dico che te le tirano dietro ma quasi. Ed è il comune che si deve fare capofila di queste scelte".

L’input deve partire da Roma?

"Chiaro che la legge approvata di recente sulla montagna è ancora un po' carente, da questo punto di vista. Il tema clima non è ancora visto secondo questa dimensione".

Sarà una moda passeggera?

"Per rispondere faccio un esempio: quando una città come Bologna, che ha un clima estivo decisamente insalubre, avrà 50 gradi con il 70% di umidità, una persona dove preferirebbe stare? Chiaro che più aumenta il disagio legato al caldo nei prossimi anni e più aumenterà la pressione nel trovarci un posto fresco nelle alture che in Italia abbiamo ovunque. Perché la cosa bella del nostro Paese è che non esiste una grande città senza le montagne a un'ora di macchina".