Giulia Bonin trovata morta a Trieste, la madre: “Il mio tormento, poteva essere salvata?”

Trieste, 31 agosto 2025 – La madre di Giulia Bonin, Gabriella Abiusi, cerca risposte sulla morte di quella figlia 25enne delicata e fragile, seguita dal Centro di salute mentale, scomparsa da casa a Trieste domenica 10 agosto e trovata senza vita la sera successiva sul Monte Grisa.

Che cosa si aspetta dall'inchiesta della procura?

"Chi esaminerà le carte vedrà la quantità di mail e comunicazioni che ho inviato al Centro di salute mentale, indicando proprio un aggravamento della situazione negli ultimi mesi. Spero che qualcuno si renda conto di quanto il servizio sia lontano dai problemi delle famiglie. Giulia nessuno ce la potrà restituire. Ma io mi aspetto che si alzi il livello di attenzione sui malati psichiatrici, su chi ancora ha bisogno di cure e deve averle nel modo giusto".

Salute mentale, i farmaci e la spesa: dalla depressione all'ansia

Quando si è manifestata la malattia di sua figlia?

"Giulia era in cura dai primi mesi del 2023. E c'è voluto un bel po' perché venisse presa in carico, non è stato automatico nemmeno quel passaggio. Per disperazione mi ero rivolta anche a un medico privato, non sapevo dove sbattere la testa".

A questo link del ministero le info sulla salute mentale

Qual era la diagnosi?

"Veramente la diagnosi non è mai arrivata. Capisco anche la difficoltà dei medici ad inquadrare questo tipo di problemi. Ho visto il nome del farmaco che le davano, ho cercato su Internet e ho capito che era riferito alla schizofrenia".

Quando ha iniziato a stare male?

"Le manifestazioni più eclatanti le ha avute a gennaio 2023. Ma oggi rivaluto anche alcuni episodi che risalgono a fine 2022. Allora però non ce ne rendevamo conto, pensavamo che fosse qualcosa legato al suo carattere, un po' ribelle".

Com'era Giulia? Cosa le piaceva fare?

"Negli ultimi mesi aveva seguito un corso di cucito. Le piaceva disegnare, aveva in mente di creare album per bambini. Il punto è questo, il malato psichiatrico non si rende conto di avere un problema. Non è come per una qualunque altra patologia, si fa un esame clinico ed esce un quadro. La malattia psichiatrica invece è subdola, chi ne soffre spesso non ne è consapevole. Crede che tutto il mondo ce l'abbia con lui. Non ha idea di che sofferenza abbia provato mia figlia, per lei era come vivere in un incubo continuo. Anche se prendeva l'autobus pensava che tutti stessero parlando male di lei. Queste sono paranoie, che ti fanno vivere in una gabbia buia, dove pian piano ti isoli dal resto del mondo”.

Lo psichiatra Franco Basaglia è il padre della legge 180 che ha portato alla chiusura dei manicomi

Una vita di solitudine.

“Mia figlia non aveva più vita sociale, le era rimasto a fianco solo un amico che la conosceva da prima. Succede questo, è anche normale, tra virgolette, i ragazzi tendono ad allontanarsi da chi è un po' strano, prendono le distanze. Rimane solo la famiglia, rimangono poche persone. Quindi chi soffre di questi disturbi alla fine è isolato dal mondo, non ha gli strumenti per accedere a un lavoro, ad esempio. E non capisce di avere un problema. Io glielo ripetevo tante volte, le dicevo: Giulia si può risolvere con una terapia, ma tu la devi seguire in modo continuativo”.

Lei come reagiva?

“Si arrabbiava, anche con aggressioni verbali e fisiche, io dovevo stare anche molto attenta a come dicevo certe cose. E' stato anche difficile starle a fianco, lo dico con il cuore di mamma, con tutto l'amore che voglio a mia figlia. Ma non è stato facile, le famiglie non sono sufficientemente supportate dai servizi. A noi genitori nessuno ha mai detto cosa avesse esattamente Giulia e quali fossero le strategie di cura. Qual era il piano? A giugno, via mail, avevo chiesto un incontro. Ma la risposta non è mai arrivata. L'unica indicazione che ci era stata data, se è violenta chiamate il 112. Ed è quello che ho fatto".

Pensa che sia stato un incidente o che abbia cercato la morte?

"Mi sono interrogata a lungo, Giulia era una ragazza piuttosto paurosa, mi sto chiedendo se sia stato un atto volontario dovuto alla disperazione in cui era piombata o se è stato veramente un incidente. Forse la sua condizione mentale non le aveva fatto capire fino in fondo il peso del pericolo".

Giulia è scomparsa domenica 10 agosto.

"Mi ha mandato un messaggio verso le 14. L'avevo chiamata per avvisarla che rimanevo fuori a pranzo, non aveva risposto. Poi quell’sms, "torno tra poco". Ero tranquilla. Aveva un libertà totale di uscire. Il giorno prima eravamo state al mare, avevamo pranzato assieme. Nulla mi faceva presagire un gesto di quel tipo".

Quando si è preoccupata?

"Domenica quando sono rientrata e non l'ho vista, non ho pensato a qualcosa di brutto. Mi sono allarmata il lunedì mattina. Ho chiamato il padre, l'amico, le nonne... Quando mi sono resa conto che nessuno sapeva nulla, prima di andare a fare denuncia in questura sono passata dal Centro di salute mentale per avvisare. Ho chiesto se Giulia avesse preso il farmaco, mi hanno risposte che le ultime volte lo aveva sempre rifiutato e che avevano in programma di venire a casa tre volte a settimana. Questa cosa mi fa una tale rabbia...".

Il corpo è stato ritrovato la sera di lunedì 11.

"Quando sono uscita dalla questura, nel primo pomeriggio, ho continuato a cercarla in tutte le vie del centro, ho girovagato, non sapevo davvero dove andare. Speravo la trovassero a casa di qualcuno, grazie alle celle telefoniche. La svolta è arrivata con la telefonata di due turiste che camminavano nei sentieri vicino al santuario di Monte Grisa, sull'altopiano di Trieste, una zona in cui Giulia andava spesso a camminare. Hanno ritrovato la sua borsa con portafoglio, chiavi, cellulare, c'era anche un cartoncino con il numero di telefono di sua sorella. Da quel momento le ricerche si sono concentrate lungo la scarpata".

Cosa chiedeva per Giulia?

"Ad esempio una borsa lavoro, perché la ragazza era in balia di se stessa, non aveva nulla da fare dalla mattina alla sera. Già era stata una grande conquista essere riuscita a finire un corso quando prendeva i farmaci. Poi era ripiombata nella sua solitudine. Le medicine erano autogestite, quindi Giulia ogni settimana riceveva un blister, io le pastiglie non le ho neanche mai viste, non so dire nemmeno di che dimensione o colore fossero. Questa è una questione molto delicata. Vero che era maggiorenne, ma avendo un problema psichiatrico era un po' come se fosse tornata bambina. Io voglio risposte. Quello che è successo a mia figlia è la fotografia di un fallimento. Oggi mi chiedo: Giulia poteva essere salvata?".