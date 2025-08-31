L’inchiesta sulla morte di Giulia Bonin, il medico legale: la verità nella documentazione sanitaria

Trieste, 31 agosto 2025 – Raffaele Barisani, medico legale, è consulente della famiglia di Giulia Bonin, la ragazza di 25 anni ritrovata morta a Trieste sul monte Grisa, un giorno dopo la scomparsa, era la sera di lunedì 11 agosto. Dal 2023 era seguita dal Centro di salute mentale.

C’è un’inchiesta della procura e al momento si avanzano due ipotesi, suicidio o incidente. “Giulia amava quei luoghi, amava passeggiare in montagna. E non ci sono elementi di alcun tipo che possano far pensare a un omicidio”, spiega con pacatezza il medico che attraversa tanti misteri di Trieste, da questa città di frontiera è partita la riforma di Franco Basaglia che ha abolito i manicomi, e ancora oggi si deve fare i conti con quella rivoluzione mai compiuta davvero.

Il manicomio di Trieste, nel quartiere San Giovanni, è stato chiuso addirittura in anticipo sul ‘78, la data storica del nuovo corso. Ma quel luogo dimenticato negli ulti mi quattro anni è tornato al centro dell’attenzione mediatica non per la sua storia ma perché proprio qui nell’ex Opp, in un boschetto del parco, tra vegetazione incolta e segni di bivacchi, il 5 gennaio 2022 è stato trovato il cadavere di Liliana Resinovich, per tutta Italia ‘il giallo di Trieste’, la donna di 63 anni che era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021. Oggi è indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin, di cui Barisani è consulente. Ma tante restano ancora le domande senza risposta, dopo quattro anni di indagini.

La mamma di Giulia Bonin ha denunciato: le famiglie dei malati psichiatrici non sono sufficientemente supportate. Si tormenta: poteva essere salvata? Da consulente Barisani, come è doveroso, attende gli esiti dell’autopsia e dei prelievi, di quelli tossicologici e di quelli presi sotto le unghie, assieme a tutta la documentazione sanitaria sulla ragazza di 25 anni che “era anche aggressiva in casa, cosa che era stata segnalata dai familiari”.

Sintetizza il dottor Barisani: “La Procura ha avanzato due ipotesi di reato, omissione di soccorso e omicidio colposo. Per capire bene che cosa è successo, dovremo esaminare in maniera approfondita la documentazione sanitaria del Centro di salute mentale, renderci conto di quale fosse la diagnosi, di che cosa è stato fatto, se è stato fatto tutto quello che era dovuto”.

Ma allargando lo sguardo: che cosa rappresenta oggi Trieste per la psichiatria nazionale? Proprio Trieste che negli anni Settanta ha scritto la storia di un corso nuovo. La risposta di Barisani è in chiaroscuro: "Basaglia è stato un caposcuola, ha portato all'abolizione dei manicomi. Ma, a mio parere, le strutture sostitutive, che dovrebbero dare risposte alternative, non sono sufficienti. Quindi diciamo che quella rivoluzione è stata parziale. La psichiatria è argomento complicato, che ha bisogno di personale e strutture. La lamentela costante delle associazioni di familiari è che quelle strutture non bastano".