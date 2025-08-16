Furti d’auto, come funziona e dove porta il mercato clandestino dei pezzi di ricambio

Roma, 16 agosto 2025 – Furti d’auto, ma quanti veicoli vengono ritrovati? E come funziona il mercato clandestino dei pezzi di ricambio? Lo abbiamo chiesto a Deborha Montenero, primo dirigente della Polizia di Stato, a capo della Terza divisione della Stradale.

“Dopo il furto, la percentuale di rinvenimento dei veicoli rubati è pari al 40-45%, e si è mantenuta costante negli anni. Questo vuol dire che perdiamo le tracce di un 55%. Se sono di alta gamma, finiscono nel mercato del riciclaggio, quindi vengono alterati il telaio, la targa, e vengono rimessi in commercio. Invece i veicoli di bassa o media gamma sono destinati al mercato nero dei pezzi di ricambio”.

Deborha Montenero, dirigente della terza divisione polizia Stradale

Complesso il mercato clandestino dei pezzi di ricambio. “Il veicolo rubato viene portato in un'area 'sicura', viene completamente smontato, i pezzi che sono immatricolati come il motore o il cambio, vengono fatti sparire. Tutto il resto, come gruppi ottici, portiere o paraurti, viene destinato al mercato illegale. Tanto materiale viene smerciato anche online".

A questo link del Viminale i dati del dossier di Ferragosto

La destinazione è duplice, spiega ancora la dirigente della Stradale, alle spalle 30 anni di servizio. Tutto dipende dal livello di complessità dell'organizzazione criminale, “possono essere soggetti che si muovono in Italia oppure gruppi molto articolati, ed è previsto anche il trasferimento attraverso i container, via mare. Ci sono indagini che hanno dimostrato proprio questo".

La cannibalizzazione di un veicolo, osserva Montenero, “è più agevole rispetto a riciclare un veicolo intero. Una cosa è smontare una macchina e spedire il singolo pezzo, altro è dover alterare il telaio, rifare le targhe... Più complesso anche falsificare la carta di circolazione. Invece, smontare un'auto e destinarla al mercato nero dei pezzi di ricambio può essere più vantaggioso".

Poi c'è il fenomeno “del furto random, sui veicoli in sosta. Ad esempio, nelle aree di servizio, in autostrada, rubano i gruppi ottici dei veicoli commerciali, che valgono migliaia di euro”. Mentre in città sono particolarmente ricercate “le batterie dei veicoli ibridi, oppure i cavi di connessione alla tensione, molto costosi. Ancora: rubano le marmitte catalitiche, perché dentro ci sono i metalli preziosi, rodio e palladio. Rubano i volanti con tanto di airbag; rubano i parauti con fari. Qualsiasi cosa possa essere richiesta in quel momento. Come sono distribuiti questi furti in Italia? La concentrazione è variabile, dobbiamo sempre metterla in relazione al parco veicolare circolante e alla densità abitativa. Non possiamo criminalizzare la singola zona".

Non esiste un veicolo a prova di furto, “da una parte le case costruttrici incrementano sempre più i dispositivi, a partire dalla geolocalizzazione. In parallelo, quando parliamo di organizzazioni criminali, non abbiamo più a che fare con il ladro che forza la serratura con lo spadino e scappa. Parliamo di personaggi con un notevole background tecnologico e con la disponibilità di strumentazione molto avanzata". In sintesi: “Con la tecnologia possiamo aiutarci ma tecnologici sono anche i nostri oppositori".

"Le utilitarie in generale sono le auto più rubate – sottolinea la dirigente della polizia -, perché sono anche quelle più diffuse e che più facilmente vengono usate ai fini della cannibalizzazione. Il furto d'auto non è mai fine a se stesso. O rubo per commettere un reato - furto rapina sequestro - oppure perché devo riciclare o smontare quel veicolo".

Da capire che quando si parla di riciclaggio “il reato è quasi sempre internazionale”. Anche per questo risultano molto efficaci “i servizi che svolgiamo con Europol, Interpol, Frontex, nello stesso giorno o periodo in tutti i paesi aderenti si svolge un'attività mirata al contrasto del riciclaggio internazionale, di veicoli e parti di ricambio. Quindi vengono svolti controlli soprattutto nelle aree di confine, che per noi sono stradali e marittime. Si costituisce una sala operativa comune e lì concorrono i rappresentanti di tutti i paesi per facilitare lo scambio informativo. Sempre molto fruttuose, nell'immediato e per impostare altre indagini ad ampio raggio. La terza divisione è proprio il punto di riferimento nazionale per questo tipo di attività”.