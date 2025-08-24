Funghi velenosi, come riconoscerli. Nicolò Oppicelli: “Troppe fake news, ecco gli errori da evitare”

Roma, 24 agosto 2025 - Gli avvelenamenti da funghi non aspettano settembre. "Ce ne sono già stati parecchi", dice con un sospiro Nicolò Oppicelli, micologo, naturalista e scrittore, al telefono con Quotidiano.net.

Ma la prima cosa che ci spedisce al pronto soccorso, chiarisce l'esperto, "è l'inconsapevolezza, le persone raccolgono e soprattutto consumano senza sapere che cosa hanno messo nel piatto, al di là di un fungo simbolico o meno, perché ci sono tante specie che intossicano senza avere effetti letali". In altre parole, "si prende alla leggera il consumo dei funghi, come se fosse qualcosa di sicuro"

Si raccomanda Oppicelli: “Non usate le applicazioni e non rivolgetevi a presunti esperti sui social media, la diffusione di informazioni non verificate è sicuramente uno dei grandi problemi, al di là di una specie faro o meno, più o meno simbolica. Per avere problemi bastano anche funghi non fortemente tossici, magari blandamente lassativi".

Ancora: “I funghi non si possono identificare con sicurezza da una fotografia", il margine di errore è sempre altissimo. Invece proprio questa è la convinzione di tanti, "che mettono tutto nel piatto senza fare verifiche, ad esempio senza rivolgersi agli uffici delle Asl o agli esperti sul campo dei gruppi micologici".

Tra le specie che provocano intossicazioni anche blande Oppicelli cita quello che viene chiamato popolarmente "il fungo dell'olivo” e anche “il falso chiodino, magari sono simili a specie commestibili, o hanno comunque una certa popolarità. Come il 'prataiolo ingiallente', altra specie tossica”. Mentre la notissima "Amanita muscaria, conosciuto come ‘il fungo di Biancaneve’, è velenoso ma non provoca la morte. Letale invece l'Amanita falloide, le tossine causano danni epatici molto pesanti".

Ma lei ama più mangiare i funghi o studiarli? "Prevale sicuramente la passione per lo studio e la ricerca, il gusto per me è secondario. E comunque bisogna sempre consumare i funghi con moderazione. Perché l'abuso fa male, non sono facili da digerire, possono provocare anche intolleranze".

"Sicuramente sono il collante di tutto il nostro ecosistema - chiarisce Oppicelli -. Dialogano con le piante, con gli animali, mantengono in equilibrio il nostro ambiente. Aiutano le piante, sono fonte di nutrimento per gli animali. Anche le specie parassite sono utili, funzionano da selettori".

E qual è la fake news più ridicola sui funghi? "Negli incontri che faccio in tutta Italia, a fine anno saranno una novantina – racconta il micologo -, tra le cose più assurde che mi sono sentito dire c'è quella che i funghi, una volta visti nel bosco, non crescono. Un'altra convinzione comune riguarda l'influenza della luna. Non esiste nulla che sia stato dimostrato a livello scientifico. Altre fake? Che tutti i funghi, anche quelli commestibili, sono un po' velenosi, persino i porcini. Falso, al più possono essere più difficili da digerire, possono causare piccole intolleranze".

In sintesi, come ci si fa una cultura sui funghi? Senza esitazione: "Per prima cosa occorre discernere tra i fenomeni da baraccone e i pochi esperti veri".