La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Inchieste
Formiche con il pungiglione, nuova invasione. L'entomologo: "Punto anch'io, come avere il fuoco addosso"
14 set 2025
RITA BARTOLOMEI
Inchieste
  4. Formiche con il pungiglione, nuova invasione. L’entomologo: “Punto anch’io, come avere il fuoco addosso”

Formiche con il pungiglione, nuova invasione. L’entomologo: “Punto anch’io, come avere il fuoco addosso”

A farne le spese questa volta c’è anche Claudio Venturelli, che per anni ha raccontato gli imenotteri del genere Ponerinae e ora ne ha sperimentato gli effetti sulla sua pelle. “Ecco cosa fare”

Claudio Venturelli, entomologo e scrittore. Nel 2014 ha pubblicato con Marina Marazza "Questione di culex", dedicato alla zanzara autoctona vettore del virus West Nile

Roma, 14 settembre 2025 - Riecco in forza le formiche Ponerinae: non sono una specie aliena invasiva come quelle di fuoco ma l’effetto è simile: hanno le ali e soprattutto il pungiglione, quindi attenti alle punture. In questa fine estate le (ri)troviamo ad esempio sulle spiagge.

Le formiche con il pungiglione

Questa volta a farne le spese è stato anche l'entomologo Claudio Venturelli. Proprio così: dopo aver trascorso anni a raccontare questi imenotteri lunghi tre millimetri ma capaci di riempire di pomfi, ne ha sperimentato gli effetti sulla sua pelle, alla lettera.

Come si spiega l'invasione

"La loro densità - chiarisce Venturelli - aumenta con pioggia, caldo e umidità. Sono formiche predatrici che a differenza delle altre sono organizzate in piccole colonie e vanno in cerca di prede. Lunghe tre millimetri, si mimetizza bene ad esempio sui teli da mare. Ed è così che sono stato punto, mi sono steso senza accorgermi della loro presenza". Perché queste formiche pungono? Le foto postate sui social non lasciano dubbi, è stata proprio una lotta. "Loro pungono se si sentono ad esempio imprigionate nel sudore della pelle, al mare sulla spiaggia. Insomma, è una forma di difesa".

Le formiche con il pungiglione come le vespe possono pungere anche molte volte
Possono pungere più volte?

"Assolutamente sì, come le vespe. Il problema è che l'effetto delle punture dura anche una settimana. In quei punti è come avere il fuoco. Sto usando una crema cortisonica ma il dolore resta. Mi ha scritto un amico, mi ha chiesto informazioni, la moglie è stata punta ed ha anche la febbre. Sul momento chi viene punto non se ne accorge nemmeno, dopo 24 ore cominciano a venire fuori i pomfi molto pruriginosi e capisci che ti hanno punto".

Cosa bisogna fare quando si viene punti

"La prima cosa da fare è lavarsi, disinfettarsi e mettere una crema ad hoc. Io consiglio anche cotone imbevuto di acqua calda, perché il veleno degli imenotteri è termolabile".

Dove si trovano le formiche con il pungiglione

"Sicuramente si trovano bene sulla sabbia, dove fanno i piccoli nidi. A differenza delle altre formiche, che hanno anche centomila individui in una colonia, queste formiche hanno numeri molto piccoli, di 40-50 elementi. Per cui i formicai sono tanti. In genere cercano terreni umidi, condizione che le aiuta a svilupparsi".

