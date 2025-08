Cura del sonno e depressione, cosa devo sapere? Il professore: “Ecco i benefici sulla vita dei pazienti”

Bologna, 3 agosto 2025 – Dormire male: che effetto ha la mancanza di sonno sul cervello? “Il discorso è circolare, sicuramente i disturbi del sonno intaccano la nostra capacità di resistere allo stress”, risponde Stefano Bastianini, associato di Fisiologia al Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna.

Quindi ci rende più indifesi?

“Esattamente. Siamo meno resilienti verso lo stress. Come esseri umani, ci siamo evoluti con la capacità di contrapporci a dinamiche ambientali capaci di alterare il nostro equilibrio interno, l’omeostasi. E questo è qualcosa di buono, perché ci ha permesso di evolverci, di sopravvivere in condizioni difficili”.

Stefano Bastianini, professore associato di Fisiologia al Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell'università di Bologna

Ma…?

“Nella contemporaneità, applichiamo questi meccanismi che abbiamo sviluppato in maniera così rapida ad un contesto dove spesso incrementiamo oltremisura le risposte verso stress psicologici legati a casi della vita, da un esame a un trasloco. Quindi, spesso le nostre contromisure sono esagerate rispetto all’obiettivo che ci siamo posti”.

C’è un legame tra disturbi del sonno e malattie mentali?

“Sì, chi soffre d’insonnia e non gode della funzione ristorativa del riposo, risulta molto più incline a sviluppare malattie legate allo stress e anche a sviluppare patologie dal punto di vista cognitivo, come possono essere la demenza o altri disordini mentali”.

Qual è la leva?

“Molto semplice: il sonno ci fa risparmiare energia, e questa è una delle sue funzioni di base. Ma svolge anche un ruolo molto importante negli equilibri cognitivi. Quindi dormire ci permette di eliminare tutte le scorie negative che il nostro cervello produce, durante la veglia. Ci permette di memorizzare al meglio le nozioni imparate, scartando tutte quelle che per noi sono inutili, nella giornata che andremo ad affrontare. E ci permette anche di mantenere un equilibrio, sia cognitivo che emotivo”.

In qualche modo facciamo un reset?

“Sì, ma non incondizionato, bensì mirato a far sì che il giorno dopo si possa ricominciare la giornata avendo da una parte gli equilibri giusti, cognitivi ed emotivi, e dall’altra spazio sufficiente per poter acquisire nuove informazioni per la nostra sopravvivenza, proprio come in un computer. Dico sempre ai miei studenti, se prendiamo il telefonino e ci facciamo tutti i giorni mille selfie, il cellulare si riempie e così, a un certo punto, non ci sarà più spazio per salvare lo scatto di un bel tramonto. Questa è un po’ la logica di come funziona il nostro cervello e del ruolo che ha il sonno, ripulire la nostra mente da informazioni per noi inutili e darci la possibilità di acquisirne di nuove. E fa la stessa cosa dal punto di vista delle emozioni e dell’equilibrio cognitivo. Se tutto questo viene alterato perché non riusciamo a dormire in modo adeguato, il giorno dopo siamo più affaticati e irascibili, ci ricordiamo anche meno le cose. Ci basta una sola notte di sonno ‘cattivo’ per capire quanto sia prezioso il riposo”.

Il telefono in camera da letto e l’uso dei social, che fa perdere la cognizione del tempo…

“Tra social e videogiochi, si smarrisce la ritmicità che invece il nostro organismo cerca in maniera esasperata, quella di andare a dormire sempre alla stessa ora per svegliarsi sempre alla stessa ora. Capita a tutti di alzarsi prima che suoni la sveglia”.

Ecco, perché succede?

“La spiegazione di nuovo è semplice. Abbiamo un orologio interno, piazzato esattamente dietro agli occhi, è in quel punto preciso perché è in grado di rilevare quanta luce c’è nel nostro ambiente ed è in grado di dare un ritmo a tutte le attività. Noi ci svegliamo qualche secondo prima della sveglia perché il nostro corpo sa esattamente che ora è ed attiva quei meccanismi ormonali, prima di tutto il cortisolo, che ci facilita il risveglio e ci fa uscire un po’ prima dal sonno”.

Se alteriamo il nostro orologio cosa succede?

“Se una sera andiamo a dormire alle dieci, la volta dopo all’1 e poi alle 11, non garantiamo una regolarità. Che invece raccomando ai bambini quando vado a parlare nelle scuole elementari, cosa molto importante, soprattutto nella fase di crescita”.

Invece la luce blu dei device?

“Disturba il nostro orologio interno, che è basato sulla luce ambientale, facendogli credere che sia ancora pieno giorno”.

La depressione si può curare con il riposo?

“Non possiamo dire che la cura della depressione possa passare da farmaci del sonno”.

Dall’igiene del sonno, invece?

“Ecco, quello che trovo interessante è che il sonno è un comportamento modificabile”.

Ci si può educare?

“Assolutamente sì. Non curiamo del tutto le malattie mentali come depressione o schizofrenia, però possiamo sicuramente migliorare la qualità di vita di questi malati, con l’attenuazione dei sintomi. Nessuno dice che curando il sonno si cura la malattia ma possiamo aiutare le persone a vivere meglio. E questo non è poco”.