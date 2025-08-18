Carlo Martelli seviziato con la moglie: “Noi, in balìa dei banditi. La paura resta come le ferite fisiche”

Lanciano (Chieti), 18 agosto 2025 – Cercavano a tutti i costi la cassaforte (che non c’era), per questo hanno massacrato due persone che potevano essere i loro nonni.

Carlo Martelli, 75 anni, chirurgo in pensione, e la moglie Niva Bazzan, la notte del 23 settembre 2018, per due ore, sono rimasti in balìa di una banda di stranieri, tutti giovani, tra i 20 e i 30 anni. Sono stati sequestrati nella loro villa di Lanciano (Chieti), legati e picchiati selvaggiamente. A lei hanno tagliato il lobo dell’orecchio destro, risparmiato solo il figlio disabile.

Dottor Martelli, come sta oggi?

“La paura resta comunque e non passerà mai. La sera, se c’è un’auto che gira in un modo strano di fronte a casa, uno si mette in allarme. E se non hai chiuso tutto, ti alzi due volte e vai a ricontrollare. Se alle 4 di mattina ti svegli, pensi di aver sentito lo stesso rumore di quella notte. Sono tutte cose che non se ne vanno”.

Fisicamente come si sente?

“I colpi mi hanno cambiato proprio l’estetica del volto. In bocca ho ancora le cicatrici delle ferite, non saturate. La frattura della vertebra cervicale mi blocca il collo con regolarità. Tutte cose che mi ricordano quello che ci è accaduto. Poi, certo, pesano anche gli anni”.

Avete seguito la vicenda giudiziaria, le condanne?

“Mai, non abbiamo mai voluto, fin dall’inizio. Lo avevamo cancellato dalla mente già allora. Abbiamo scelto di non interessarcene”.

La sua reazione è stata di grande compostezza.

“Sono abituato a digerire le cose rapidamente. Ho fatto il chirurgo, quando operi devi trovare soluzioni immediate, non puoi pensare al dopo”.

Prova rabbia?

“Sì, ma ho tante altre rabbie. Per le barriere architettoniche, ad esempio”.

Lei è presidente Anfass da una vita a Lanciano e padre di un ragazzo disabile.

“Oggi le persone con disabilità sono completamente trascurate. Da tre anni sto combattendo una battaglia per un posto di mare, non ho ottenuto nulla. E pensa si possa risolvere qualcosa sui furti?”.

Lei è sicuramente un testimone di quanto il fenomeno sia grave.

“Sì, ma è immodificabile”.

Oggi è più diffidente?

“No, non sono cambiato. Sono sempre lo stesso. Dopo un anno e mezzo sono tornati a rubare. Così, ho imparato: non cambio la macchina, non compro gioielli, non compro niente. Ma ho la stessa mentalità di prima”.