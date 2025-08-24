Quando il botulino uccide: in Italia mai tanti morti e casi come quest’anno

Roma, 24 agosto 2025 - Non solo botulino, che pure ha segnato l’estate in Italia. Perché “con 4 morti e due focolai così importanti, concentrati nello stesso periodo, stiamo vivendo una situazione che non si era mai verificata da quando esiste il sistema di sorveglianza, cioè dal 1986”, è la sintesi di Fabrizio Anniballi, responsabile del Centro nazionale di riferimento per il botulismo dell’Iss.

È pesante il conto delle tossinfezioni alimentari. Intanto: siamo abituati ad associare la parola botulino alla medicina estetica e ai ritocchini, anche in quel caso le esagerazioni provocano intossicazioni. Ma ricordiamoci che “questa tossina è la più potente al mondo, un grammo in endovena è in grado di uccidere 84 milioni di persone”, è l’identikit che consegna Anniballi.

Nell’ultimo rapporto dell’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, sono elencate le cinque zoonosi, tutte di origine alimentare, segnalate con più frequenza nell’uomo nel corso del 2023. Eccole: campilobatteriosi, salmonellosi, infezioni da escherichia coli, yersiniosi e listeriosi. I 65 decessi provocati dai focolai sono il numero “più elevato degli ultimi dieci anni”. Molto pesante la sintesi sulla listeriosi: 97 casi su 100 hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale; il tasso di mortalità ha sfiorato il 20%, due dati che la mettono in cima alla lista del pericolo.

Fabrizio Anniballi, responsabile del Centro nazionale di riferimento per il botulismo dell’Iss, l'Istituto superiore di sanità

Ed è arrivato a 4 morti e oltre 30 ricoveri all’ospedale il bilancio dei due focolai di botulismo tra Sardegna e Calabria nel report ministeriale del 19 agosto. Gli ultimi casi riferibili a Cosenza sono due pazienti di Varese (uno resta classificato come probabile). Sotto accusa da una parte le cime di rapa consumate in un foodtruck a Diamante, dall’altra il guacamole servito alla Fiesta latina di Monserrato (Cagliari). Dunque in questo caso l’allarme non ha riguardato preparazioni casalinghe, le più a rischio sono considerate le conserve. “Ma non c’è un’emergenza botulismo in Italia - è l’analisi di Anniballi -. Siamo abituati a vederlo in forme generalmente abbastanza lievi, che portano sì anche per un 20% all’insufficienza respiratoria ma generalmente sono comunque considerate meno gravi rispetto a situazioni di altri paesi come Stati Uniti, Argentina, Canada o Romania”.

Come fa un cittadino comune ad accorgersi del pericolo? “Se si mangia street food - raccomanda l’esperto dell’Iss -, sono consigliati alimenti ben cotti, una preparazione che non preveda la conservazione, sarebbe meglio evitare salse e salsine oppure consumare soltanto quelle che conosciamo essere acide come il ketchup, la maionese o la senape. Come vegetali, bisogna scegliere sottaceti, cioè prodotti acidificati in maniera vistosa, così il rischio non si corre”. Da tenere a mente che il botulismo, al contrario della listeriosi, attacca anche persone giovani e sanissime.

Per avere un’idea di quanto i numeri ufficiali siano sottostimati rispetto alla realtà, conviene tornare al rapporto Efsa nella parte della campilobatteriosi. “Si ritiene che il numero effettivo di casi si aggiri attorno ai nove milioni all’anno - scrivono gli esperti della sicurezza alimentare”. Ed è stato calcolato in 2,4 miliardi il costo per “i sistemi sanitari e in termini di perdita della produttività”.

Ma è la listeriosi ad avere il tasso di letalità più alto. In Francia ha appena provocato un’ondata di casi con due morti e 21 ricoveri, il ritiro di alcuni formaggi in via precauzionale ha coinvolto anche l’Italia. Francesco Pomilio, veterinario, è il responsabile del reparto di Igiene delle tecnologie alimentari e dell’alimentazione animale dell’IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale) di Teramo, che è il punto di riferimento nazionale per le analisi. La sua premessa: “Annualmente o con cadenza pluriennale viene redatto a livello europeo e poi declinato in tutti gli Stati un piano di controllo, perché è impossibile avere tutti gli alimenti ‘puliti’. Per questo, quando parlo con i produttori, mi raccomando di mettere in piedi un piano per tenere sotto controllo la contaminazione ambientale. Che non deve diventare sistematica”.

Negli ultimi anni in Italia sono finiti sotto i riflettori della cronaca diversi focolai di listeriosi, nonostante i piani di autocontrollo delle aziende e i prelievi delle Asl. Ma, anche qui: un consumatore, come si difende? “È chiaro che ci sono prodotti più a rischio – chiarisce Pomilio -. Un’insalata di pesce già pronta, condita con olio, prezzemolo e aglio, supporta di più la crescita di listeria rispetto allo stesso prodotto che viene però acidificato con l’aceto. Quindi il consumatore, anche in base al suo stato di salute, deve stare attento a determinati alimenti. Quelli che più di frequente vengono ritrovati positivi sono i formaggi, il latte crudo, i wurstel, l’insalata in busta. Questi sono stati tutti focolai italiani. Oppure, ad esempio, la famosa coppa di testa”.

A questo link dell’Iss le linee guida per una conserva sicura

Ecco una lista di buoni consigli: “Sempre bene seguire le istruzioni che troviamo sulle confezioni. Se c’è scritto, cuocere, quell’alimento va cotto. Dobbiamo rispettare le date di scadenza e le norme giuste di conservazione, soprattutto in estate, quando può capitare di lasciare la spesa in auto a 40 gradi. E lì i batteri crescono. Meglio evitare di tenere gli alimenti in frigorifero per tanto tempo”.

Dottor Pomilio, ma di tutte le tossinfezioni alimentari, qual è la più subdola? “Sicuramente la listeriosi è quella che impatta di più dal punto di vista economico. In Italia i casi ufficiali sono fra i 200 e i 300, ogni anno. La salmonella, per dire, provoca molte più infezioni. Ma non fa registrare il numero di ricoveri in ospedale e decessi della listeriosi, le morti sono tra il 15% e il 20%”. Negli ultimi 15 anni, osserva Pomilio, “gli ospedali sono diventati molto più bravi a diagnosticare la listeriosi. Tra le categorie a rischio ci sono sono i neonati, perché parliamo di infezione nell’utero, la madre si prende la listeria in una forma molto lieve e la trasmette al feto, che può anche morire. La seconda fascia è quella degli anziani, in particolare degli over 75 ma soprattutto delle persone malate, di chi ha malattie autoimmuni o il diabete o deve fare trasfusioni”.