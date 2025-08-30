Bonus psicologo 2025, quando fare domanda e come potrebbe cambiare. Ma quanto costa una seduta?

Roma, 30 agosto 2025 - Per il bonus psicologo 2025 sarà possibile presentare domanda sul portale dell'Inps dal 15 settembre fino al 14 novembre. Il contributo, ricorda il ministero della Salute, può essere richiesto una sola volta. Possono beneficiarne "i cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro". In concreto, il bonus psicologo si traduce in un contributo "fino a 50 euro a seduta, per un massimo di 1.500 per beneficario". Queste le tre fasce previste:

per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro l'importo massimo è stabilito in 1.500 euro

l'importo massimo è stabilito in 1.500 euro per chi ha un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro l'importo massimo scende a 1.000 euro

l'importo massimo scende a 1.000 euro per chi ha un Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio arriva a un massimo di 500 euro.

David Lazzari, ex presidente nazionale Ordine psicologi

Ma qual è il bilancio di questo strumento, introdotto nel 2021? David Lazzari, past president Cnop (Consiglio nazionale Ordine degli psicologi), traccia questa sintesi: "Sicuramente ha aiutato diverse decine di migliaia di persone, i dati per il guadagno in termini di salute sono molto positivi. Lo stesso sul piano economico, è stato documentato che solo nel campo del lavoro per ogni euro investito dallo Stato nel bonus, il Paese ne ha risparmiati 12. Quindi un rapporto direi straordinario. Ma l'elemento ancora più rilevante è che ha aperto una breccia. Nel senso che ha riconosciuto la legittimità delle diverse situazioni di disagio psicologico, cioè l'importanza di intervenire sulle condizioni anche meno gravi, che però nel tempo potrebbero diventare problemi più onerosi, anche dal punto di vista delle cure che servono. Quindi il bonus ha avuto anche una valenza preventiva. Da un'indagine svolta due anni fa risultò che 5 milioni di italiani avrebbero avuto bisogno del bonus ma non avevano fatto domanda. Quindi c'è stato il riconoscimento che anche le persone non abbienti hanno diritto a un aiuto. Perché oggi, purtroppo, di fatto l'aiuto ce l'ha chi se lo può permettere, questo è il dato".

A questo link tutte le info sul Cnop

Ma guardando in prospettiva, come dovrebbe cambiare il bonus psicologo? "L'evoluzione dovrebbe portare a una psicoterapia convenzionata - è il ragionamento di Lazzari -. A questo punto, sarebbe bene allargare il discorso e riconoscere che chi ha bisogno possa accedere, se nel pubblico non ci sono le risorse, in forma convenzionata come avviene per altri interventi".

"C'è anche una raccolta firme per una proposta di legge popolare da presentare in Parlamento - sottolinea -. Siamo arrivati a oltre 30mila firme, ne servono 50mila, l'obiettivo è istituire una rete di psicologia pubblica tra ospedali, Asl, scuola, università, luoghi di lavoro, dove l'intervento preventivo è strategicamente molto importante. Sostengo questa iniziativa perché credo sia un segnale forte alla politica, per intervenire in maniera strutturale su questo tema".

Ma quanto costa una seduta dallo psicologo? Naturalmente le tariffe sono molto varie, osserva Lazzari. "Direi che andiamo da un minimo di 50 euro fino a 100-150, dipende, le variabili sono moltissime". Già oggi, riflette lo psicologo, "il bonus somiglia moltissimo a quello che è la sanità convenzionata. Non è un'alternativa al servizio pubblico, è un'integrazione. Un ticket per le convenzioni? Non saprei, la cosa è da studiare".

A questo link del ministero tutte le info sul bonus psicologo

Elvis Mazzoni, professore di Psicologia all'università di Bologna, nella sua analisi parte da un aspetto positivo del bonus, "l'aver fatto capire a molte persone l'importanza che può avere in certi periodi della vita, può 'bastare' un momento di stress nel lavoro, ad esempio. Per molto tempo in Italia abbiamo pensato che si rivolgessero allo psicologo solo 'i matti', passatemi il termine. Oggi, invece, questa figura professionale è stata sdoganata, diventando un riferimento nel proprio percorso di vita, professionale, privato e familiare. Il benessere effettivo è tutto da valutare. Dal Covid in poi, siamo in un periodo di cambiamenti eclatanti". Ma c'è sicuramente anche un risvolto della medaglia, "questo sdoganamento ha portato con sé anche un’esagerazione”, con il ricorso (pericoloso) a strumenti impropri, "per intenderci, l'attuale deriva che si sta prendendo con l'intelligenza artificiale. Così, se il bonus non arriva, siccome mi sono abituato e tutto sommato mi piace, allora me lo vado a cercare. Qual è lo psicologo che costa meno? Quello dell'Ai". Che però non lo è.