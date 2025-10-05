Dalla privacy all’autorizzazione unica ambientale: quando la burocrazia schiaccia le imprese

Roma, 5 ottobre 2025 – La burocrazia tiene in ostaggio cittadini e imprese. Da qualche parte, là fuori, c’è un fioraio che ha smarrito un tablet con i dati dei clienti per le consegne a domicilio: entro 72 ore deve presentare rapporto al Garante privacy, altrimenti rischia una sanzione tra 25mila e 150mila euro. Naturalmente per sbrigare la pratica deve pagare un professionista dei moduli (altri 350-500 euro), perché nel paese delle 160mila norme - ma la stima potrebbe essere al ribasso -, della bulimia legislativa, servono competenze raffinate, e qualche volta non bastano neppure, per decriptare un linguaggio astruso.

Marco Capozi, responsabile relazioni istituzionali e affari legislativi Cna: la Confederazione dell'artigianato e della piccola impresa sei anni fa ha aperto un Osservatorio burocrazia che offre anche soluzioni ai decisori politici

Mentre il Ddl Semplificazioni si propone di snellire almeno 600 procedure entro il 2026, partiamo da questa domanda: ma che cos’è la burocrazia? "Insieme di apparati e di persone al quale è affidata, a diversi livelli, l’amministrazione di uno Stato o anche di enti non statali": così la definisce ’tecnicamente’ l’Anquap, Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche. Un gruppo di economisti italiani dal profilo internazionale nel 2021 in un articolo dal titolo eloquente, "Da Weber a Kafka", ha distinto tra un sistema ‘buono’, indispensabile alla vita delle comunità, e uno ‘cattivo’, che invece incombe sulle persone, è del tutto inefficiente e viene alimentato dall'instabilità politica.

Sei anni fa la Cna - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associa 620.000 imprenditori che forniscono lavoro a 1,2 milioni di persone - ha aperto un Osservatorio burocrazia che non si limita a mettere sotto la lente i cavilli ma cerca anche di offrire soluzioni possibili alla politica e ai decisori in generale.

Torniamo allora al nostro fioraio che perde il tablet con il suo archivio di clienti. Non c’è neanche il tempo di arrabbiarsi per una privacy a senso unico, tanti obblighi per i cittadini che però continuano ad essere assediati ogni giorno dal telemarketing selvaggio sul cellulare. Marco Capozi, responsabile relazioni istituzionali e affari legislativi della Cna, offre un salvagente. "Bisogna proporzionare gli oneri. Se si tratta di dati non sensibili è inutile attivare procedure molto complicate per soggetti di piccole dimensioni, qual è un fioraio. Bisogna invece individuare modalità molto più semplici. Non deve essere necessaria la comunicazione al Garante, cosa che fra l’altro richiede precise competenze e professionalità".

Avete trovato ascolto? "Ad agosto – mette in fila Capozi - il Governo ha varato un pacchetto Semplificazioni, ancora in gestazione, i ministeri si stanno confrontando. Il Garante privacy condivide le nostre osservazioni, stiamo lavorando perché le imprese fino a 5 addetti siano esentate da queste notifiche". Il Ddl promette anche il sacrosanto ‘once only’, insomma il cittadino avrà la sicurezza che le pubbliche amministrazioni lo ‘interrogheranno’ una volta sola. Il dirigente Cna prova ad essere ottimista: "Questo problema con l’avanzamento della digitalizzazione e anche con le risorse significative del Pnrr potrebbe essere risolto in tempi relativamente brevi. Il problema vero è cambiare l’approccio culturale. Le pubbliche amministrazioni anziché farsi una propria banca dati devono condividere queste informazioni. La richiesta apparentemente banale ma continua di chiarimenti che sono già stati forniti, oltre a far perdere tempo, rappresenta uno di quegli elementi che minano la fiducia tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, perché sa tanto di inefficienza".

Problema ulteriore: nell’ultimo rapporto Eurostat (2024) la percentuale degli italiani tra 16 e 74 anni che si sono rivolti ai servizi digitali della pubblica amministrazione è ferma al 55%, contro una media Ue del 70%. Peggio di noi solo Bulgaria e Romania. "Ma lato imprese, anche piccole – corregge il funzionario Cna - la confidenza supera il 70%".

Quelle stesse attività avranno bisogno davvero anche dei servizi online se pensiamo che "per aprire una gelateria bisogna affrontare 72 adempimenti e interloquire con un numero di enti che può arrivare fino a 30". Non va meglio a chi si debba cimentare con la prova insegna, "carta d’identità di qualsiasi impresa". Ecco, messo per iscritto dall’Osservatorio: per installarla si contano fino a 8 istituzioni di riferimento e fino a 120 giorni di attesa, ad esempio se l’attività si trova in zona tutelata. "Stiamo interloquendo con il governo e con gli enti locali e stiamo facendo passi in avanti, l’idea è quella di arrivare a un unico titolo abilitativo, oggi non ci sono moduli standard – osserva Capozi -. Ci stiamo lavorando, confidiamo che già nelle prossime settimane possano arrivare risposte positive".

Nel frattempo: quante ore ci costa la burocrazia? "Per far fronte a tutti gli adempimenti, nazionali e locali, una piccola impresa impiega sicuramente più di 230 ore", è il conto. Per un cittadino comune non è molto diverso. Non solo. "Una delle questioni più sentite in assoluto è l’autorizzazione unica ambientale, l’attesa per il via libera può durare fino a 200 giorni". "Gli adempimenti di carattere ambientale sono molto complessi e ogni realtà territoriale tende a darne un’interpretazione propria - puntualizza il dirigente Cna -. Quindi spesso manca una certezza di fondo, la tempistica per il rilascio delle autorizzazioni è molto lunga. Davvero può significare che l’apertura dell’attività rischi di essere posticipata di diversi mesi".

Prendiamo i controlli, è l’esempio di Capozi, "dove ci sono disposizioni normative che assumono un significato diverso a seconda di chi poi è chiamato a interpretarle. Spesso la discrezionalità sfocia in arbitrarietà, perché le regole sono scritte male. Noi diciamo sempre che un funzionario pubblico deve avere giustamente discrezionalità quando interpreta una norma perché deve calarla nella realtà e renderla aderente. Ma non si deve trascendere nell’arbitrarietà. Che genera incertezza: il nemico peggiore per chi fa impresa".

La cattiva burocrazia si alimenta di un linguaggio incomprensibile "e questo è un problema notevole, vuol dire che per leggere le norme non basta essere in possesso di una cultura di carattere generale ma bisogna essere quasi un azzeccagarbugli. E dall’altra parte, chi è deputato ai controlli, tende a darne un’interpretazione che si allontana dalla ratio che ha ispirato il legislatore”.

“Esiste una burocrazia necessaria, composta da quell’insieme di regole che servono per fare in modo che le società, così complesse, e i rapporti che le animano, possano svolgersi in maniera ordinata. Il punto vero è che noi spesso parliamo della cattiva burocrazia, di tutto quello che non serve, delle informazioni che non dovrebbero essere richieste, delle cattive interpretazioni delle norme, delle norme scritte male. Quindi distinguiamo sempre tra una burocrazia necessaria, che serve alle imprese e ai cittadini, e una cattiva, che sottrae tempo e porta via denaro a imprese e cittadini”.

Questo labirinto mette seriamente alla corda le persone più fragil i. Prendi gli anziani. "Si devono fare aiutare da qualcuno - riconosce Capozi -. Se non ce l'hanno è un problema. Proprio per questo come Cna in alcuni territori stiamo organizzando sportelli dedicati a sbrigare pratiche che potrebbero sembrare banali, pensiamo allo Spid ma anche alla prenotazione di una visita medica".

E qui si affonda nella ragione più vera che sei anni fa ha spinto Cna ad aprire l'Osservatorio burocrazia. "Il motivo è molto semplice - chiarisce il dirigente - : tutti parlano di questo argomento, ma lo fanno usando gli slogan. Quanto costerebbe complessivamente, quanto tempo sottrae... Ma è un fenomeno talmente comple sso che poi nessuno in pratica si cala in profondità e prova a sciogliere i singoli nodi che compongono questa trama intricata. Noi abbiamo voluto dare un segnale, alle imprese ma anche alla politica, al decisore. Quando parliamo di burocrazia bisogna individuare bene le questioni, poi andare a capire perché le cose non funzionano. E allo stesso tempo, provare a formulare proposte. L'Osservatorio è nato per questo. Siamo arrivati alla sesta edizione, abbiamo analizzato i problemi che vanno dall'avvio dell'impresa per arrivare alla sostenibilità ambientale, focus che guardano i problemi in profondità e provano a dare risposte".