Anziani e burocrazia, Auser: “Così gli over 65 rischiano di essere tagliati fuori dai servizi”

Roma, 4 ottobre 2025 – Anziani e burocrazia: nel labirinto ci perdiamo tutti ma chi è più in là con gli anni rischia di essere addirittura tagliato fuori dai servizi. Lo sa bene Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser, vuol dire una rete di “1.869 sedi sparse in tutta Italia, grazie alla quale aiutiamo le persone a compilare i moduli. E garantiamo, ad esempio, assistenza informatica. Perché oggi quasi tutto avviene attraverso l'online, anche per fare una visita medica, per fare una prenotazione, per qualsiasi cosa, per avere accesso alle pubbliche amministrazioni in generale... Quindi, diamo anche una mano in questo senso. In alcuni casi, costruiamo veri e propri sportelli. In altri casi, in sostanza garantiamo assistenza a chi ci chiede aiuto. Con i nostri sistemi informatici, riusciamo a indirizzare le persone nella compilazione dei moduli. Ultimamente, abbiamo fatto un call con l'Inps per la prestazione universale”.

Di che cosa si tratta? "La prestazione universale – chiarisce il presidente – è prevista dalla legge sulla non autosufficienza riservata agli ultra 80enni. Il decreto attuativo garantisce di accedere alla misura alle persone di quell’età, con un Isee inferiore a 6mila euro, e che abbiano l'assegno di accompagnamento. Sono 850 euro, è prevista la compilazione di un questionario". Non saranno molti con un Isee da 6mila euro, speriamo.

“In effetti è così. I non autosufficienti in Italia sono 4 milioni, qui la platea è molto bassa, non arriviamo a 250mila persone. Con il governo abbiamo un contenzioso aperto su questo ma anche sulla legge 33, bellissima ma senza soldi”.

Il peso della burocrazia in Italia è un problema per tutti e mette in gravi difficoltà i cittadini più anziani

Rimmanendo nei labirinti della burocrazia: "Ormai qualsiasi prestazione, che sia garantita da Comune o Asl, passa attraverso meccanismi complicati ma non solo. Tutto è spostato online, attraverso sistemi informatici, e questo peggiora la situazione. Perché in realtà molti anziani, la stragrande maggioranza, non sanno utilizzarli e così si rivolgono a noi. Che facciamo anche corsi, dedicati a loro. E abbiamo sperimentato anche un altro sistema”.

Auser ha deciso infatti di utilizzare “l'alternanza scuola-lavoro in corsi intergenerazionali, con i giovani che hanno insegnato agli anziani a usare questi sistemi. Al di là del fatto tecnico, è importante anche il rapporto tra generazioni”.

A questo link tutte le info su Auser

Ma gli over65 rischiano di essere tagliati fuori dalla società civile? "Sì, ma non solo per il problema delle pratiche complicate. Attenzione che questo spostamento continuo dei sistemi verso l'informatica, peggiora la situazione – rimarca il presidente Pantaleo -. Perché in realtà, se non sai padroneggiare questi sistemi, rischi di essere ulteriormente emarginato, io insisto su questo punto. Bisognerebbe sburocratizzare il più possibile le pratiche ma anche lavorare perché anche gli anziani possano usare di più l’online. Perché il rovescio della medaglia è che tutti questi sistemi complicati finiscono per scoraggiarli a usare i servizi, l'accesso diventa più problematico".

Ma qual è la richiesta più frequente dei vostri associati? Pantaleo non ha dubbi: “Siamo concentrati sull’attività sanitaria. Il nostro sistema si chiama Filo d'argento. Al telefono ci chiedono di poter prenotare una visita oppure di essere accompagnati, questo è ancora più complicato, perché magari il sistema dei trasporti non funziona. Nelle aree interne del nostro paese vive il 53% della popolazione, e gli anziani sono nettamente prevalenti. Per andare da un medico a dieci chilometri, in alcuni casi non esiste neanche l bus”.

Ma chi sono le persone che possono usufruire del servizio Auser? "Siamo un’associazione di volontariato, quindi aperti a tutti, indipendentemente se si è iscritti o no. Le associazioni di volontariato hanno attività di interesse generale che non sono rivolte solo ai soci ma a tutta la popolazione. Lo stesso vale per la prenotazione di una visita".

“Ogni anno percorriamo milioni di chilometri, abbiamo 30mila volontari e migliaia di pulmini, a volte in convenzione con i Comuni, l'attività prevalente è propria questa”. In altre parole: il volontariato supplisce dove lo Stato non c'è? “Sì, ed è proprio questo il dramma. E aumenta questa tendenza che noi come Auser tentiamo di rifiutare. Ma si sta estendendo, non solo rispetto alle persone anziane ma anche rispetto ad altre fasce, penso ai disabili. Per dire: alcuni Comuni in difficoltà finanziarie non garantiscono più il trasporto a scuola. Quindi, man mano che c'è un restringimento dell'intervento pubblico, si chiede sostanzialmente al volontariato di sopperire. Come Auser non siamo assolutamente su questa linea. Per noi questo è un valore di base: le nostre attività devono integrarsi ma non sostituirsi all'intervento pubblico".