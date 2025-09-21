Prodotti difettosi, una giungla. Cosa fare se il corriere mi consegna un pacco danneggiato?

Roma, 21 settembre 2025 – Prodotti difettosi e diritti dei consumatori: la prima intuizione l’ha avuta JFK. Era il 15 marzo 1962 quando il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy consegnò al Congresso principi fondamentali come sicurezza e salute, informazione e scelta ma anche risarcimento. Dal 1983, in quella data si celebra la Giornata mondiale che ci rammenta le nostre tutele.

John Fitzgerald Kennedy è considerato il padre dei diritti dei consumatori per il suo discorso al Congresso del 15 marzo 1962

Ma oggi cosa possiamo fare se un prodotto, ad esempio, si rivela difettoso? E quali sono gli errori da evitare quando un frigorifero nuovo, con tanto di wifi e intelligenza artificiale, arriva a casa ammaccato o il computer si rompe mentre è ancora in garanzia? La premessa è che per far valere i nostri diritti dobbiamo investire nella risorsa più preziosa, il tempo. E sapere che il testo di riferimento è il Codice del consumo: risale al 2005 ma è stato aggiornato molte volte. Sulla base di quelle regole si muove l’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato). Che l’anno scorso ha inflitto sanzioni per oltre 75 milioni di euro dopo aver accertato pratiche commerciali scorrette (per più di 55 milioni), violazioni dei diritti dei consumatori, clausole vessatorie e inottemperanza alle delibere. Il settore fondamentale di intervento ha riguardato le piattaforme digitali e di comunicazioni (32%). A seguire credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport (31%). All’ultima posizione, con il 9%, manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale, in coda a trasporti, energia e ambiente (28%).

Consegna di prodotti difettosi, danneggiati o non corrispondenti all’ordine di acquisto o con pezzi mancanti, ad esempio nel caso di cucine componibili e armadi; misure sbagliate; mancata assistenza alla clientela dopo la vendita. C’è anche questo elenco di pratiche scorrette nei report delle sanzioni milionarie.

A questo link tutte le info sull’Agcm

Torniamo allora ai nostri diritti in caso di prodotto difettoso. “La tutela - chiarisce Lina Sguassero, avvocato di Consumatori attivi - è quella prevista dal Codice del consumo agli articoli 128 e seguenti. In particolare, sono previsti rimedi primari e secondari. Quindi gli interventi in garanzia sono prima di tutto il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto. Il Codice prevede che sia il consumatore a scegliere, in realtà sappiamo benissimo che prima della sostituzione si cerca sempre la riparazione del bene. Se non sono possibili questi rimedi, subentrano quelli secondari, con la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In quel caso, il consumatore restituisce il bene e gli viene rimborsato quel che ha pagato. E c’è sempre la possibilità di chiedere il risarcimento del dan no”.

Per le riparazioni si fa riferimento a un ‘tempo congruo’. Ma nel concreto la definizione come si traduce? “Questo è un problema - ammette l’avvocato Sguassero -. Chiediamo da anni di quantificarlo. Basta pensare a un telefonino. Qual è il tempo utile per ripararlo? Chiaro, il concetto è indeterminato anche perché si applica a un numero indefinito di beni, dalla penna all’auto. Ma è dalla giurisprudenza che possiamo comprendere caso per caso quando il tempo è stato ritenuto congruo o meno. Anni fa si parlava di sei mesi, oggi non è più così. Come associazione, tendenzialmente riteniamo che dopo due mesi il tempo sia scaduto”.

Nella percezione comune, oggi i prodotti che acquistiamo durano meno. La causa è dovuta alla famosa obsolescenza programmata o scontiamo piuttosto una maggiore complessità? “Credo sia un mix di questi due aspetti - chiarisce Sguassero -. La lavatrice della nonna si riparava. Adesso i costi dei beni sono più competitivi, è più facile acquistare un prodotto, ma la riparazione costa di più. Le aziende stesse preferiscono vendere un nuovo bene”. Il dizionario Treccani rileva l’uso di ’obsolescenza programmata’ fin dal 1957 e lo descrive così: “Processo mediante il quale, nelle moderne società industriali, vengono suscitate nei consumatori esigenze di accelerata sostituzione di beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie”. Tra gli ‘accorgimenti’ citati: utilizzo di materiali di scarsa qualità, pianificazione di costi di riparazione superiori rispetto a quelli di acquisto.

La garanzia legale dura 24 mesi, “con una delle ultime modifiche al Codice del consumo è stato abolito il termine di denuncia di 60 giorni che invece era previsto per gli acquisti precedenti al 2022”, chiarisce Sguassero. Lo stesso Codice non fa riferimento allo scontrino. Tanto che l’Unione nazionale consumatori in un suo vademecum ricorda: è sufficiente dimostrare la data dell’acquisto (da quel rivenditore). Traduce l’avvocato: “Il consumatore deve riuscire a provare di aver comprato quel determinato prodotto. Può andare bene anche una carta fedeltà. Chiaro che lo scontrino è la prova più facile”.

E cosa possiamo fare, invece, se un corriere ci consegna un prodotto ammaccato o rotto? Ne risponde sempre il venditore, chiarisce l’ufficio studi dell’Unc. Conviene rileggere l’articolo 135 del Codice: salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data. In altre parole, l’onere della prova spetta a chi vende. Buona norma verificare subito l’integrità del prodotto e documentare la fase di disimballaggio con foto e video. Non solo, aggiunge l’avvocato Sguassero: “Buona norma è anche spuntare la casella dell’accettazione con riserva”. Per avere poi il tempo di verificare il nostro pacco con cura.