Abiti usati, ma perché i cassonetti sono sempre pieni? Cosa sta succedendo

Bologna, 26 ottobre 2025 - I cassonetti degli abiti usati sono sempre strapieni, spesso i sacchetti con gli indumenti vengono abbandonati a terra, le cooperative che devono raccoglierli sono in difficoltà, le stesse associazioni di beneficenza non sanno più dove mettere vestiti e borse. Cosa sta succedendo?

Abiti usati, è emergenza fast fashion

Intanto “c’è stato un aumento piuttosto evidente delle quantità – premette Fabia Ferrioli, responsabile progettazione servizi ambientali del Gruppo Hera -. Noi oggi raccogliamo circa 10mila tonnellate in Emilia Romagna, da Modena a Bologna a Ferrara, fino alla Romagna con Rimini e Ravenna. La previsione per il 2025 è la stessa. Nel 2017 e 2020 eravamo intorno alle 5-6mila tonnellate. Il 30-40% di questo aumento si è concentrato negli ultimi due-tre anni. Prima erano due chili ad abitante, ora sono diventati 4”. E poco importa che nel frattempo siano aumentati i contenitori. Colpa soprattutto del fast fashion, in poche parole degli abiti usa e getta. Mentre è cambiata la legge e dal 2023, ricorda Ferrioli, è in vigore il pacchetto europeo che stabilisce ad esempio l’obbligo della raccolta. “Oggi si parla di tessile, che comprende anche il fast fashion, appunto. Abiti non particolarmente adatti al riutilizzo, perché i materiali tengono poco. Oppure perché sono borse e scarpe plastificate, che non si possono più riportare in vita. Quindi c’è tutto un mondo di abbigliamento sintetico che va trattato in modo diverso”.

La raccolta di abiti usati alla Porticina della Provvidenza di Bologna, aperta dal 1924 in piazza San Domenico

Il meccanismo di responsabilità delle aziende

“Oggi la normativa prevede anche la raccolta di questi materiali – precisa Ferrioli -. Si va verso meccanismi di responsabilità del produttore. La catena famosa o la multinazionale che produce quella certa maglietta che acquisto, dovrebbe prevedere una quota per facilitare raccolta e trattamento. Quindi si sta cercando di capire come riuscire ad attivare questo tipo di filiera positiva. Al momento il meccanismo si deve strutturare. Così cooperative o associazioni che fino ad oggi hanno raccolto questi abiti, per selezionarli e recuperarli, fanno fatica perché le quantità sono notevoli”.

Ilaria Dorigo, responsabile della Porticina della Provvidenza, associazione benefica di Bologna che raccoglie abiti usati

La Porticina della Provvidenza

E lo sanno bene alla Porticina della Provvidenza di Bologna, in piazza San Domenico, associazione nata nel 1924, come ricorda la responsabile Ilaria Dorigo. Spiega: “Noi conferiamo tutto quello che arriva a una cooperatica che si chiama La Fraternità. Ed è la stessa che fa anche il recupero dai cassonetti di Hera. In questo periodo sono pieni e ci hanno fermato come associazioni perché non riescono a stare dietro ai contenitori da svuotare”.

“Noi siamo un'associazione che aiuta le persone in difficoltà economica facendo distribuzione di abbigliamento, stoviglie, coperte, alimentari. Molte cose che arrivano non possono essere distribuite. O perché sono troppo rovinate, troppo sporche o perché sono capi che non vengonorichiesti, come la giacca con il pantalone elegante da uomo”. Impossibile da piazzare. Così tutti questi abiti finiscono in “sacchi trasparenti. Quando va bene, ogni due settimane prendiamo un furgone e li portiamo alla cooperativa. Però da qualche mese ci sono problemi, anche loro sono pieni. Così ci hanno detto di fermarci. Probabilmente riusciranno a trovare una finestra aperta per noi da metà novembre. Devono dare la priorità allo svuotamento dei cassonetti”.

Perché succede e gli errori da evitare

Se chiedi qual è la motivazione dell’ingolfamento, la risposta è sempre la stessa: “Un po' perché adesso soprattutto per l'abbigliamento femminile si compra tantissimo e si porta poco, a noi arriva moltissimo abbigliamento femminile acquistato su queste piattaforme. La gente che viene a chiedere è molto meno rispetto a chi arriva. Non abbiamo lo spazio per tenere l'estivo. Lo dobbiamo per forza buttare via, quando abbiamo finito la stagione".

L’emergenza dei senza tetto uomini

Eppure l’emergenza è innegabile. "La richiesta è sempre altissima ma non possiamo dare le cose di moda. Abbiamo bisogno soprattutto di abbigliamento maschile, perché abbiamo tantissimi senza fissa dimora. A noi servono soprattutto felpe, t-shirt, tute, jeans, biancheria intima, coperte, lenzuola. Perché abbiamo tantissimi uomini, anche senza fissa dimora, che quando vengono qua prendono le cose per andare alle docce e fanno il cambio. Poi aiutiamo anche famiglie con bambini".

In sottofondo si sente un campanello, "scusi un attimo, apro la porta. Stiamo aspettando la spesa alimentare per la distribuzione. La facciamo al mattino. Ci sono senza fissa dimora, famiglie con bambini, l'anziano che non arriva a fine mese, c'è un target abbastanza ampio".

“La gente compra troppo”

Dunque c’è la povertà ma c’è anche questo, “la gente compra troppo, soprattutto le donne comprano troppo, soprattutto sulle piattaforme online. Ma noi, per aiutare, abbiamo bisogno di cose pratiche”.