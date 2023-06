Inchiesta sulle mascherine "Cresta sull’emergenza Covid" Arrestato l’ex capo delle Dogane

di Marco Bilancioni

Una bomba da 34 provvedimenti cautelari e 63 milioni di euro sequestrati. Droga, mascherine, gli arresti di un ex parlamentare (Gianluca Pini), un assessore regionale della Calabria (Marcello Minenna, ex direttore di Dogane e Monopoli), funzionari dell’Ausl Romagna e della Prefettura di Ravenna: una maxi inchiesta della procura di Forlì – riassunta in un documento di 542 pagine – che ha riunito due filoni. Traffico di stupefacenti, corruzione, falso, ricettazione, frode in commercio e altri reati. Nello stesso faldone si va da "gruppi criminali armati d’origine albanese" ai nomi di deputati e ministri. Anche Giancarlo Giorgetti, titolare dell’Economia, è intercettato (ma non riportato nelle carte; ed è estraneo ai fatti contestati).

Nell’agosto 2020 due camionisti cesenati, i fratelli Giorgio e Bruno Ciuccoli (66 e 62 annni), vengono fermati di rientro dal Belgio con 28 chili di cocaina. I riflettori degli investigatori si spostano poi su Gianluca Fiore, 46 anni, autotrasportatore (a lui fanno riferimento varie ditte dove sono altri a figurare come titolari; risulta avere precedenti penali) che li aveva accompagnati in un viaggio precedente. Fiore è amico di Gianluca Pini, ex deputato della Lega: a sua volta c’è un fascicolo di indagine su di lui. I pm di Forlì sono convinti che le storie siano collegate: "Sono uniti da saldi e fiduciari rapporti privati e da vicendevoli interessi finanziari", che volevano "salvaguardare e ingrossare". Fiore, secondo l’accusa, "si approvigionava di denaro da reinvestire in attività formalmente lecite o acquisto di immobili".

Nella logica dell’accusa, Gianluca Pini, forlivese 50enne, è la figura chiave: è stato deputato e segretario della Lega Nord Romagna. Vale a dire prima di Matteo Salvini, col quale ha rotto totalmente. In una delle sue ultime interviste, rilanciava il sogno di un partito del Nord, come ai tempi di Umberto Bossi. Ma qui la politica resta sullo sfondo. Oggi Pini è un imprenditore: amministra Codice, una società di importexport; è titolare di una serie di ristoranti nella sua Forlì e non solo. Il secondo filone d’indagine fiuta la situazione del marzo 2020: siamo nelle primissime settimane di lockdown causato dalla pandemia da Covid-19.

Secondo l’accusa, Pini si faceva pagare circa 3,6 milioni di euro dall’Ausl Romagna per mascherine importate dalla Cina. Milioni di protezioni per bocca e naso con marchi contraffatti vendute anche a Corofar (un consorzio che rifornisce le farmacie) e ad alcune aziende private. Era il momento in cui gli ospedali si riempivano di positivi e medici e infermieri lavoravano senza protezioni. Pini si è difeso, in passato, dicendo di aver avuto disponibilità, tramite la propria società e ai contatti in Oriente, di mascherine. La procura di Forlì gli contesta di aver fabbricato i marchi di conformità ad hoc direttamente in Cina, per superare il vaglio della dogana e per convincere l’Ausl a firmare il contratto milionario.

Durissime le accuse: Pini avrebbe sfuttato "l’emergenza sanitaria e la necessità indefettibile di acquisire i dispositivi di protezione", pur "inidonei dal punto di vista della sicurezza". E Pini, secondo i pm, "ne era consapevole".

La Procura sottolinea come l’ex parlamentare avrebbe utilizzato i suoi contatti a vario livello, in diversi enti, pur di raggiungere i suoi scopi. È stato arrestato insieme a lui, infatti, Gianluca Prati, forlivese 50enne, dipendente Ausl e responsabile del magazzino di Pievesestina (Cesena): con la sua collaborazione, l’Ausl sarebbe stata convinta della bontà dell’operazione. Un altro nome è quello di Sergio Covato, 52enne, originario di Bari ma residente a Ravenna: dipendente della Prefettura, è stato consigliere comunale di Alleanza Nazionale.

Poi c’è il nome più grosso, a livello nazionale, finito agli arresti domiciliari: quello di Marcello Minenna, già direttore di Dogane e Monopoli e oggi assessore regionale all’Ambiente in Calabria. Secondo l’accusa, Pini avrebbe ottenuto aiuti nell’importazione delle mascherine prospettando la possibilità di mettere una buona parola con il nuovo ministro Giancarlo Giorgetti: era il momento in cui si insediava il governo Draghi, e Minenna era stato scelto dai predecessori. Pini prospetta la possibilità di un incontro "dopo la fiducia" in parlamento, per parlare della sua permanenza alle Dogane. Uno degli addetti dice che Minenna gli segnala Pini come "uno che fa parte dello staff di Giorgetti". Pini effettivamente chiama il ministro – estraneo agli aspetti penali –, che si metterà in contatto con il direttore dei Monopoli. Secondo i magistrati, Minenna e altri erano "stabilmente asserviti" ai suoi interessi. Come un carabiniere in servizio a Ravenna, Daniele Pino, e un poliziotto della Digos di Forlì, Salvatore Albano, sui quali indaga la procura di Bologna.

Ieri, alle 6.30, Pini è stato arrestato a Milano Marittima e portato in carcere a Ravenna. I suoi difensori lo definiscono "incredulo e ansioso di difendersi".