Inchiesta in ospedale A 28 anni operata per perdere peso Muore 11 giorni dopo

di Anna Giorgi

MILANO

Anna Giugliano, 28 anni di Oleggio (Novara), è morta undici giorni dopo l’intervento di bypass gastrico, per la riduzione del peso, avvenuto all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese. Ieri gli atti raccolti nella denuncia formalizzata dai genitori della giovane alla caserma dei carabinieri di Oleggio sono finiti nel fascicolo trasferito alla procura di Milano, dipartimento Tutela Salute, coordinato dall’aggiunto Tiziana Siciliano che già nei prossimi giorni riassegnerà il fascicolo al pm. Solo dopo, partirà l’iter procedurale di perizie seguito nei casi di colpe mediche gravi. Le indagini avviate dalla procura milanese competente per territorio (la morte è avvenuta all’Humanitas) hanno fermato e, quindi, rinviato a data da destinarsi il funerale della ragazza, che inizialmente si sarebbe dovuto svolgere tre giorni fa.

Anna Giugliano è morta il 19 marzo, inutile il ricovero immediato in Terapia Intensiva.

Arrivata in Pronto Soccorso, la giovane, lamantava dolori fortissimi all’addome e nausea. Solo l’autopsia disposta dalla procura chiarirà però l’esatta causa dell’aggravarasi delle condizioni della 28enne e le cause esatte della sua morte. "L’Humanitas - si legge in una nota diffusa dall’ospedale - esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa della giovane". E spiega: "La paziente è stata sottoposta ad intervento di chirurgia bariatrica, era stata dimessa dall’ospedale in pieno benessere in data 8 marzo. Il 19 marzo è tornata in Pronto Soccorso in condizioni già critiche, è stata subito ricoverata ed è stata sottoposta a rianimazione, quindi ricoverata in Terapia Intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica che si era nel frattempo venuta a creare".

Le indagini dovranno stabilire il percorso clinico della giovane per valutare in quale fase ci sia stata colpa medica o errore. Saranno i periti di parte, quelli della famiglia e quelli nominati dalla Procura ad analizzare la cartella clinica del pre-intervento e la situazione generale della paziente al momento delle dimissioni. Gli esiti delle consulenze si aggiun geranno alla relazione autoptica finale. Per ora il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo senza alcun indagato.

La Giugliano lavorava in una scuola in provincia di Novara come impiegata. Sui social in tantissimi hanno lasciato un messaggio di condoglianze per la famiglia (madre, padre e tre sorelle) e un ricordo dedicato alla giovane donna. La dirigente e il personale della scuola del paese hanno partecipato al dolore della famiglia tramite un manifesto funebre. Un’amica scrive sui social: "Non dimenticherò mai il tuo sorriso contagioso, la tua innata spontaneità, la tua genuinità, la tua allegria, saranno sempre parte di me... Custodirò gelosamente tra i ricordi, gli infiniti nostri momenti spensierati, le nostre uscite, i nostri lunghi discorsi, le nostre infinite risate... Non riuscirò mai ad accettare la tua perdita ma sono sicura che da lassù potrai darmi la giusta forza ed essere il mio bellissimo Angelo custode dai riccioli d’oro, che resterà al mio fianco per sempre".