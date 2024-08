Incendio vicino al Gra, a Roma evacuato un parco acquatico

Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nell’area sud ovest della Capitale tra il Raccordo Anulare, il Fosso della Magliana e via della Pisana. Il rogo è partito da un’auto data alle fiamme che ha bruciato la vegetazione per diversi ettari e infine lambito alcune abitazioni e il Parco Acquatico Hydromania. Il Parco di via Casale Lumbroso popolato di centinaia di persone considerato anche che nella Capitale le temperature sfiorano i 40 gradi, è stato sgomberato così come alcune abitazione in via dei Rifredi, dove le fiamme hanno distrutto parecchie auto che erano in un parcheggio. In questa via il 118 ha installato un centro di assistenza per le tante persone rimaste intossicate dal fumo. Fumo che ha creato notevoli problemi anche alla viabilità della zona.

I vigili del fuoco hanno faticato non poco per circoscrivere l’incendio ingrossato da un forte vento caldo. Indagini sono in corso dalla parte della polizia per capire chi, e soprattutto, perchè ha bruciato l’auto che ha dato origine al rogo.