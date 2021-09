Torino, 3 settembre 2021 - Un incendio è scoppiato questa mattina verso le 11 in un palazzo del centro di Torino, davanti alla stazione ferroviaria Porta Nuova, in un palazzo che si affaccia su piazza Carlo Felice. La nube di fumo che si è sprigionata risulta visibile da gran parte della città. Sono al lavoro una trentina di vigili del fuoco con autoscale. Ancora da capire le cause del rogo. Le fiamme sono partite dal tetto del palazzo, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, e si è esteso ad alcune mansarde. Il traffico è stato deviato dai vigili urbani che tengono a distanza anche i curiosi, non è possibile nemmeno transitare a piedi. Non risultano feriti. Una decina di persone sono state evacuate dal palazzo. Un'inquilina si è sentita male forse per lo spavento. L'incendio ora è sotto controllo. La circolazione dei treni è regolare.

Per strada, a distanza, si è radunata una piccola folla, il rogo di Milano è ancora nella memoria di tutti. La protezione civile si sta organizzando per trovare una sistemazione agli sfollati. Secondo l'assessore Alberto Unia molti degli appartamenti del palazzo erano vuoti. Chiuse tutte le attività commerciali sotto i portici di piazza Carlo Felice, sul lato del palazzo in fiamme. Prima di essere ristrutturato e convertito in appartamenti di lusso, l'edificio ospitava lo storico Jolly Hotel Ligure.