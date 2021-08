Roma, 13 agosto 2021 - Fiamme anche alle porte di Roma. Gli incendi non danno tregua. Dopo Calabria, Sicilia e Puglia, ora è pesantemente coinvolto anche il Lazio. Un vasto incendio sta interessando dalla mattinata di ieri la Riserva Naturale Monte Catillo alla periferia nord di Tivoli. La notte scorsa le fiamme sono arrivate a ridosso del centro abitato e i vigili del fuoco intervenuti hanno sgomberato nei pressi di via Toniello tre palazzine in cui vivono circa 25 famiglie. Evacuata anche la Comunità Don Bosco, ovvero circa 30 persone (di cui 10 minori).

Durante le operazioni di assistenza le fiamme hanno devastato un deposito di circa 70 mq adibito a magazzino ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre intervenute, anche con diversi mezzi aerei, continuano le operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle abitazioni a fronte della propagazione del rogo che si è sviluppato su due fronti: uno verso Marcellina, l'altro a San Polo.

L'incendio di Porto Badisco nel Salento

Intanto è stato circoscritto ed è sotto controllo il vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio a Porto Badisco, vicino ad Otranto (Lecce). Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica. Le fiamme, sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri, hanno raggiunto il territorio di Santa Cesarea Terme sospinte dal vento di Tramontana. Il fuoco ha aggredito diversi ettari di vegetazione che ricopre le scogliere, soprattutto gariga e bassa macchia, avvicinandosi ad abitazioni e strutture turistiche. Il Villaggio Paradiso, struttura ricettiva in territorio di Santa Cesarea Terme, è stato fatto evacuare in via prudenziale a causa del fumo prodotto dalla combustione. I bagnanti che affollavano il tratto di costa a ridosso della quale si e' sviluppato l'incendio si sono allontanati frettolosamente. Non sono mancati momenti di paura tra i turisti e i residenti, ma nessuno e' rimasto ferito.

Curcio il Calabria per un vertice

Il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, è arrivato in prefettura a Reggio Calabria per partecipare alla riunione del Centro coordinamento soccorsi. Da giorni la provincia e' devastata dagli incendi che hanno causato vittime e devastazione.

Incendi, brucia la Siberia. "Può diventare il rogo più grande della storia"